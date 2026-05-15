Diese NYX-Palette ist gerade überall – 40 Farben für jeden Look

Wenn Sie aktuell durch TikTok, Instagram oder Beauty-Reels scrollen, fällt eines sofort auf: auffällige Augen-Make-ups, warme Metallic-Töne und intensive Farbverläufe sind wieder voll im Trend.

Genau deshalb sorgt die NYX Professional Makeup Ultimate Shadow Palette „Ultimate Utopia“ gerade für so viel Aufmerksamkeit.

Die Palette gilt für viele Beauty-Fans aktuell als echter Allrounder – und ist jetzt auf Amazon sogar reduziert erhältlich. Statt 40,33 Euro zahlen Sie derzeit nur 35,41 Euro. Kein riesiger Rabatt, aber für eine der beliebtesten NYX-Paletten definitiv ein Deal, den viele gerade nutzen.

Eine Palette für wirklich jeden Look

Das Besondere an der „Ultimate Utopia“-Palette: Sie bekommen nicht nur ein paar Standardfarben, sondern gleich 40 verschiedene Lidschatten-Töne in einer einzigen Palette. Von natürlichen Nude-Nuancen über warme Braun- und Rosétöne bis hin zu kräftigem Grün, Lila oder intensivem Metallic – hier ist praktisch alles dabei.

Gerade deshalb wird die Palette aktuell so gefeiert. Sie eignet sich sowohl für dezente Alltags-Looks als auch für auffälliges Abend-Make-up. Viele nutzen sie inzwischen sogar als komplette Reisepalette, weil man mit nur einer Palette unzählige Styles schminken kann.

NYX Professional Makeup Lidschattenpalette, Ultimate Shadow Palette - Jetzt auf Amazon! © Amazon

Matt, Metallic und satiniert – alles in einer Palette

Die Mischung der Finishes macht den Unterschied. Die Palette kombiniert:

matte Farben für natürliche Übergänge

satinierte Töne für weichere Looks

intensive Metallic-Farben für Glam-Effekte

Dadurch lassen sich sowohl einfache Looks für den Alltag als auch dramatische Abend-Make-ups kreieren. Besonders beliebt sind aktuell die schimmernden Grün-, Gold- und Kupfertöne, die auf Social Media ständig auftauchen.

Warum Beauty-Fans die Palette lieben

Die Bewertungen sprechen für sich: Mit 1.485 Rezensionen und 4,5 von 5 Sternen zählt die Ultimate Utopia Palette zu den beliebtesten NYX-Produkten auf Amazon. Viele Käuferinnen loben vor allem:

die große Farbauswahl die starke Pigmentierung die gute Haltbarkeit die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten das Preis-Leistungs-Verhältnis

Gerade wer gerne verschiedene Looks ausprobiert, bekommt hier extrem viele Möglichkeiten in nur einer Palette.

Das perfekte Duo dazu: Die Sky High Mascara

Und wenn die Augen richtig wirken sollen, fehlt natürlich noch die passende Mascara. Genau deshalb greifen aktuell viele zusätzlich zur Maybelline New York Lash Sensational Sky High Mascara in „Very Black“.

Die Mascara gehört seit Monaten zu den absoluten Bestsellern im Beauty-Bereich und sorgt für extrem lange, definierte Wimpern mit viel Volumen. Auf Amazon wurden allein im letzten Monat über 10.000 Stück verkauft. Mit 77.653 Bewertungen und 4,4 von 5 Sternen gehört sie zu den beliebtesten Mascaras überhaupt.

Das Beste: Auch hier gibt es gerade ein starkes Angebot. Statt 13,10 Euro kostet die Sky High Mascara aktuell nur 8,62 Euro – das entspricht einer Ersparnis von 34 %.

Maybelline New York Sky High Schwarze Wimperntusche für extrem lange Wimpern und Volumen - Jetzt auf Amazon! © Amazon

Beauty-Trend 2026: Statement Eyes

Während in den letzten Jahren eher natürliche Looks angesagt waren, setzen viele Beauty-Fans jetzt wieder stärker auf auffällige Augen. Metallic-Lidschatten, intensive Farben und lange Wimpern feiern gerade ein riesiges Comeback.

Mit der NYX Ultimate Utopia Palette und der Sky High Mascara bekommen Sie aktuell genau die Kombination, die online gerade überall zu sehen ist – und das beide im Angebot.

Wer also Lust auf neue Looks, mehr Farbe und auffällige Augen-Make-ups hat, sollte sich diese beiden Bestseller jetzt genauer ansehen.

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