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Welche griechische Insel passt zu mir? Die besten Inseln je nach Urlaubstyp
© Getty Images

Insel-Guide

Welche griechische Insel passt zu mir? Die besten Inseln je nach Urlaubstyp

09.05.26, 07:01
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Ob Badeurlaub, Familienreise, Luxus-Trip, Partywochenende oder entspannter Honeymoon: Griechenland bietet für jeden Urlaubswunsch die passende Insel. Genau das macht den Reiz des Landes aus. Jede Insel hat ihren eigenen Charakter, ihre eigene Atmosphäre und ihre ganz besonderen Highlights.

Türkisblaues Wasser, kleine Tavernen direkt am Meer, weiße Häuser mit bunten Bougainvillea und mehr als 100 bewohnte Inseln: Griechenland zählt zu den vielseitigsten Sommerreisezielen Europas. Doch genau das macht die Urlaubsplanung oft schwierig. Welche griechische Insel ist die richtige für mich? Soll es entspannt und ruhig sein, glamourös und luxuriös, abwechslungsreich und abenteuerlich oder lieber familienfreundlich mit flachen Sandstränden?

Denn: Nicht jede Insel passt zu jedem Urlaubstyp. Während manche Inseln für Partynächte und Instagram-Spots bekannt sind, locken andere Inseln mit einsamen Buchten, spektakulären Wanderwegen oder antiken Ruinen. Manche griechischen Inseln sind perfekt für den ersten Griechenland-Urlaub, andere eher ein Geheimtipp für Ruhesuchende oder Wassersport-Fans.

Damit die Entscheidung leichter fällt, haben wir die schönsten griechischen Inseln nach Bedürfnissen und Urlaubswünschen sortiert. Hier kommen die besten Inseln Griechenlands – je nachdem, wonach Sie diesen Sommer suchen.

Die besten griechischen Inseln für das erste Mal Griechenland

Sie reisen dieses Jahr das erste Mal nach Griechenland? Dann sollten Sie auf diesen Inseln Urlaub machen:

Korfu

Welche griechische Insel passt zu mir? Die besten Inseln je nach Urlaubstyp
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Grün, entspannt und unkompliziert: Korfu ist ideal für Griechenland-Neulinge. Die Insel bietet traumhafte Strände, hübsche Altstädte und eine sehr gute touristische Infrastruktur. Dazu kommen kurze Wege und viele Direktflüge.

Kos

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Kos zählt zu den beliebtesten griechischen Inseln überhaupt – und das aus gutem Grund. Die Insel ist übersichtlich, familienfreundlich und perfekt für alle, die Griechenland zum ersten Mal entdecken möchten. Besonders schön: die langen Sandstrände und die entspannte Atmosphäre.

Kreta

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Wer möglichst viel erleben möchte, ist auf Kreta richtig. Griechenlands größte Insel verbindet Traumstrände mit Bergen, charmanten Dörfern, historischen Sehenswürdigkeiten und einer hervorragenden Küche. Ideal für alle, die Abwechslung lieben.

Die schönsten griechischen Inseln für einen Badeurlaub

Die schönsten Strände finden Sie hier:

Karpathos

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Noch deutlich ruhiger als viele andere Inseln Griechenlands punktet Karpathos mit glasklarem Wasser, wilden Buchten und spektakulären Stränden. Perfekt für alle, die Natur und Ruhe suchen.

Kefalonia

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Die Ionische Insel begeistert mit karibisch anmutenden Buchten, türkisfarbenem Wasser und beeindruckenden Steilküsten. Besonders berühmt: der Myrtos Beach, einer der schönsten Strände Griechenlands.

Skiathos

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Auf Skiathos reiht sich ein Traumstrand an den nächsten. Feiner Sand, kristallklares Wasser und versteckte Badebuchten machen die Insel zum Paradies für Sonnenanbeter.

Die besten griechischen Inseln für Familien

Wenn Sie mit Kindern unterwegs sind, sollten Sie hierher:

Rhodos

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Kurze Flugzeit, familienfreundliche Hotels und viele flach abfallende Strände: Rhodos eignet sich hervorragend für einen entspannten Familienurlaub. Dazu gibt es Wasserparks und kinderfreundliche Ausflugsziele.

Samos

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Samos verbindet schöne Strände mit viel Natur und einer angenehmen Ruhe. Familien schätzen vor allem die entspannte Atmosphäre und die authentischen Tavernen direkt am Meer.

Die besten griechischen Inseln für Geschichtsinteressierte

Sie möchten mehr erleben als Sonne und Strand? Dann sind Sie auf diesen Inseln richtig:

Ägina

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Nur eine kurze Fährfahrt von Athen entfernt begeistert Ägina mit antiken Tempeln und historischen Stätten. Besonders sehenswert ist der Tempel der Aphaia.

Limnos

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Wer Griechenland abseits der Touristenmassen erleben möchte, sollte Limnos entdecken. Die Insel bietet archäologische Ausgrabungen, traditionelle Dörfer und viel authentische Kultur.

Die besten griechischen Inseln für Windsurfer & Wassersportler

Griechenland gilt als Mekka für Wassersport-Fans. Für alle, die im Urlaub aktiv sein wollen, eignen sich diese Inseln besonders gut:

Lefkada

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Die Ionische Insel ist ein echtes Hotspot für Kitesurfer und Windsurfer. Vor allem rund um Vassiliki herrschen perfekte Bedingungen für Anfänger und Profis.

Naxos

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Naxos kombiniert Traumstrände mit idealen Bedingungen für Wassersport. Besonders beliebt: Windsurfen und Kitesurfen entlang der Westküste.

Die schönsten griechischen Inseln für Luxus & Instagram-Spots

Wer nach den exklusivsten Inseln Griechenlands sucht, ist hier richtig:

Mykonos

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Stylische Beach Clubs, Luxus-Hotels und weiße Gassen wie aus dem Bilderbuch: Mykonos ist die Glamour-Insel Griechenlands schlechthin. Besonders beliebt ist das Viertel „Klein Venedig“.

Santorini

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Kaum eine Insel wird häufiger fotografiert als Santorini. Weiße Häuser mit blauen Kuppeln, spektakuläre Sonnenuntergänge und luxuriöse Boutique-Hotels machen die Insel zum Instagram-Hotspot.

Hydra

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Keine Autos, dafür elegante Boutique-Hotels, Künstler-Flair und wunderschöne Natur: Hydra gilt als stilvoller Rückzugsort für alle, die Luxus lieber ruhig genießen.

Die besten Partyinseln Griechenlands

Ob am Strand oder im Nachtclub, diese Inseln gelten als Party-Hotspots:

Ios

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Ios gilt als das „griechische Mallorca“ für junge Urlauber. Im Sommer wird hier bis in die frühen Morgenstunden gefeiert – besonders beliebt bei internationalen Gästen.

Zakynthos

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Die Insel lockt nicht nur mit spektakulären Stränden wie der berühmten Navagio-Bucht, sondern auch mit legendären Beachpartys rund um den Laganas Beach.

Paros

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Paros hat sich in den letzten Jahren zur trendigen Partyinsel entwickelt. Vor allem die Bars und Clubs in Naoussa sorgen im Sommer für ausgelassene Stimmung.

Die romantischsten griechischen Inseln für Flitterwochen

Auf diesen Inseln ist Romantik-pur garantiert:

Milos

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Milos zählt zu den schönsten Inseln Griechenlands für Paare. Atemberaubende Felsformationen, kleine Buchten und romantische Sonnenuntergänge sorgen für echtes Honeymoon-Feeling.

Patmos

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Die kleine Insel wirkt fast wie aus der Zeit gefallen. Weiße Häuser, stille Gassen und luxuriöse Ruhe machen Patmos perfekt für romantische Auszeiten.

Astypalea

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Die Insel vereint das Beste der Kykladen mit absoluter Ruhe. Wer romantische Boutique-Hotels, charmante Tavernen und traumhafte Sonnenuntergänge sucht, wird Astypalea lieben.

 

Egal ob luxuriöse Auszeit, entspannter Familienurlaub oder versteckte Badebucht fernab der Massen – auf diesen griechischen Inseln findet garantiert jeder sein persönliches Sommerparadies.

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