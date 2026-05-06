Laut aktuellem Ranking: Das ist der schönste Strand in Kroatien

Der Sommer steht in den Startlöchern. Höchste Zeit also, den nächsten Strandurlaub zu planen. Inspiration liefert das neue Ranking „Europe's 50 Best Beaches“. Gleich fünf Traumstrände in Kroatien sind in dem Ranking vertreten. Wir verraten, welcher davon es an die Spitze geschafft hat.

Über 1.000 der weltweit führenden Reiseexperten haben gemeinsam abgestimmt, um die absoluten Traumstrände unseres Kontinents zu küren. Bewertet wurde nach acht Kriterien:

Einzigartigkeit

wilde Tierwelt

unberührte Natur

natürliche Geräuschkulisse

leichter Einstieg ins Wasser

ruhige Wellen

geringe Besucherzahlen

idyllische Bedingungen rund ums Jahr

Das Ergebnis ist ein Ranking der schönsten Strände Europas für 2026 – und einmal mehr zeigt sich: Man muss keinen Langstreckenflug antreten, um ins Paradies zu reisen. Neben Italien, Spanien und Griechenland ist auch Kroatien besonders stark im Ranking vertreten. Kein Wunder also, dass die Adriaküste längst zu den beliebtesten Sommerdestinationen zählt.

Kroatien im Strand-Ranking: Die 5 schönsten Strände

Wer schon einmal in Kroatien Urlaub gemacht hat, weiß: Entlang der Küste reiht sich eine Traumkulisse an die nächste. Zwischen Felsbuchten, Pinienwäldern und türkisblauem Wasser ist die Auswahl riesig. Doch laut dem Ranking stechen 2026 fünf Strände besonders hervor – sie gelten als die schönsten des Landes.

1. Podrače Beach (Brela)

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Der Podrače Beach ist der schönste Strand Kroatiens und liegt im Küstenort Brela an der Makarska Riviera. Umgeben von dramatischen Felsen, Pinien und extrem klarem Wasser fühlt sich dieser Strand fast surreal an – wie eine Postkarte, die plötzlich lebendig wird.

Was ihn besonders macht, ist seine intime Atmosphäre: kein großer Massentourismus, sondern kleine, ruhige Buchten. Das Wasser ist außergewöhnlich sauber, fällt schnell ab und eignet sich perfekt zum Schwimmen. Genau diese Mischung aus rauer Natur und stiller Idylle macht Podrače zu einem der charmantesten Strände des Landes.

2. Pasjača Beach (Konavle bei Dubrovnik)

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Noch spektakulärer in seiner Lage ist der Pasjača Beach im Süden Kroatiens, in der Region Konavle nahe Dubrovnik. Der Strand liegt versteckt unterhalb steiler Klippen und ist nur über einen schmalen, in den Fels gehauenen Weg erreichbar.

Schon der Abstieg ist ein Erlebnis für sich – fast wie eine kleine Expedition. Unten angekommen öffnet sich eine winzige, abgeschiedene Bucht mit glasklarem Wasser und nahezu unberührter Natur. Genau diese Abgeschiedenheit sorgt für eine fast magische Ruhe, weit weg von den bekannten Touristenströmen der Region.

3. Zlatni Rat (Insel Brač)

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Der berühmte Zlatni Rat liegt auf der Insel Brač und ist wohl einer der bekanntesten Strände der Adria. Seine außergewöhnliche Form – eine schmale Landzunge, die weit ins Meer hineinragt – macht ihn unverwechselbar.

Besonders faszinierend: Die Spitze des Strandes verändert sich je nach Wind und Strömung leicht ihre Form. Umgeben von Pinienwäldern und kristallklarem Wasser bietet der Strand sowohl perfekte Bedingungen zum Entspannen als auch für Wassersportarten wie Windsurfen.

Trotz seiner Bekanntheit hat Zlatni Rat nichts von seiner natürlichen Schönheit verloren. Im Gegenteil: Gerade die Mischung aus ikonischer Form und lebendiger Natur macht ihn zu einem der eindrucksvollsten Strände Europas.

4. Punta Rata (Brela)

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Der Punta Rata Beach liegt ebenfalls im beliebten Küstenort Brela an der Makarska Riviera und zählt zu den bekanntesten Stränden des Landes.

Berühmt ist er vor allem für seine perfekte Mischung aus Natur und Komfort: feiner Kies, türkisfarbenes Wasser und dichter Pinienwald sorgen für eine klassische Postkartenkulisse. Besonders ikonisch ist der sogenannte „Brela-Stein“, eine markante Felsformation direkt im Meer, die längst zum Wahrzeichen der Region geworden ist.

Das Wasser ist außergewöhnlich klar, der Einstieg angenehm und die Umgebung gut gepflegt – ohne dabei ihren natürlichen Charakter zu verlieren. Punta Rata schafft genau diesen seltenen Spagat zwischen Zugänglichkeit und ursprünglicher Schönheit und gehört damit völlig zu Recht zu den besten Stränden Kroatiens.

5. Sakarun (Insel Dugi Otok)

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Der Sakarun Beach liegt auf der Insel Dugi Otok vor der dalmatinischen Küste und gilt als einer der außergewöhnlichsten Strände der Adria – vor allem wegen seines fast karibisch wirkenden Farbspiels.

Weißer, feiner Sand trifft hier auf unglaublich flaches, türkisblaues Wasser, das sich weit in die Bucht hineinzieht. Diese seltene Kombination sorgt dafür, dass Sakarun oft mit tropischen Destinationen verglichen wird – dabei liegt das Naturparadies nur wenige Stunden von Mitteleuropa entfernt.

Umrahmt von Pinienwäldern bleibt der Strand trotz wachsender Bekanntheit vergleichsweise ruhig und naturbelassen. Genau diese Mischung aus Weite, Ruhe und Farbe macht Sakarun zu einem der eindrucksvollsten Badeplätze in Kroatien – ideal für alle, die das Gefühl von „Karibik in Europa“ suchen.