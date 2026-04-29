Kroatien: Diese Regionen sind (noch) überraschend günstig

Kroatien ist definitiv kein Schnäppchenziel mehr wie früher, aber es muss auch nicht teuer sein. Wer die richtigen Regionen kennt und ein bisschen flexibel ist, kann nach wie vor einen wunderschönen Sommerurlaub genießen, ohne ein kleines Vermögen auszugeben.

Kroatien gehört seit Jahren zu den absoluten Lieblingszielen der Österreicher:innen. Verständlich: türkisblaues Wasser, charmante Küstenorte und dieses ganz besondere Adria-Flair. Doch während Kroatien früher als günstiger Geheimtipp galt, haben die Preise in vielen Regionen mittlerweile ordentlich angezogen. Heißt aber nicht, dass man dort keinen leistbaren Urlaub mehr machen kann. Ganz im Gegenteil, es kommt einfach darauf an, wo Sie hinfahren.

Istrien: Viel Auswahl, faire Preise

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Die Halbinsel Istrien ist ein echter Klassiker – und das nicht ohne Grund. Hier finden Sie eine riesige Auswahl an Unterkünften, von einfachen Apartments bis hin zu Campingplätzen, die oft deutlich günstiger sind als Hotels. Vor allem Orte wie Poreč, Medulin oder Pula bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der große Vorteil: Durch die Vielfalt können Sie hier relativ flexibel planen und auch kurzfristig noch erschwingliche Optionen finden.

Kvarner Bucht: Schnell erreichbar und bezahlbar

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Auch die Kvarner Bucht ist besonders bei Österreicher:innen beliebt - vor allem, weil sie vergleichsweise schnell erreichbar ist. Orte wie Crikvenica oder Rabac sind klassische Badeorte, die oft günstiger sind als die gehypten Destinationen weiter südlich. Die Insel Krk punktet zusätzlich damit, dass sie über eine Brücke erreichbar ist, was die Anreise einfacher und oft auch günstiger macht.

Norddalmatien: Weniger Hype, mehr Preis-Leistung

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Wenn Sie bereit sind, etwas weiter zu fahren, lohnt sich ein Blick nach Norddalmatien. Rund um Zadar oder Vodice finden Sie oft deutlich bessere Preise als in den bekannten Hotspots in Süddalmatien. Die Region bietet alles, was man sich für einen Sommerurlaub wünscht - schöne Strände, gutes Essen und eine entspannte Atmosphäre. Gleichzeitig ist es hier oft weniger überlaufen, was den Urlaub gleich doppelt angenehmer macht.

Inseln: Günstiger als ihr Ruf

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Viele verbinden kroatische Inseln automatisch mit Luxus und hohen Preisen. Doch das stimmt nicht immer. Neben Krk gelten auch Pag und Vir als vergleichsweise erschwinglich. Gerade hier finden Sie oft einfache Unterkünfte zu fairen Preisen - perfekt für alle, die es unkompliziert mögen und trotzdem nicht auf Meerblick verzichten wollen.

Der Trick liegt nicht darin, ob Sie nach Kroatien fahren, sondern wohin.