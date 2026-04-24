Bis zu 27 Grad! Hier wird es jetzt am wärmsten

Viel Sonne und milde Temperaturen begleiten uns durch das gesamte Wochenende, wobei vor allem der Süden ordentlich einheizt.

Österreich darf sich heute auf bis zu 14 Sonnenstunden freuen. In der trockenen Luft gibt es praktisch keinen Frühnebel, und auch ein paar Wolken tauchen nur vereinzelt auf, berichtet der "ORF". Während der Nordwestwind insgesamt schwächer ausfällt als gestern, weht er von Salzburg bis zum Nordburgenland wieder lebhaft. In höheren Lagen kann der Wind zum Teil sogar kräftig ausfallen. Die Temperaturen erreichen laut "ORF"-Meteorlogen angenehme 17 bis 25 Grad, wobei es im Süden am wärmsten wird. In 2.000 Meter Höhe liegen die Werte zwischen 4 und 10 Grad.

Sommerliche Hitze in Kärnten

Am Samstag wird es für die Jahreszeit außergewöhnlich warm. Die Höchstwerte klettern auf 17 bis 27 Grad, wobei Kärnten mit bis zu 27 Grad der Spitzenreiter bleibt. In 2.000 Meter Höhe erreichen die Temperaturen zwischen 6 Grad im Toten Gebirge und 13 Grad in den Deferegger Alpen. Nur dünne Wolkenfelder ziehen über den Himmel, die den Sonnenschein kaum trüben. Vom Innviertel bis ins Nordburgenland frischt jedoch wieder teils lebhafter Wind aus West bis Nordwest auf. Laut "ORF"-Prognose ist besonders im Wienerwald und in den niederösterreichischen Voralpen mit kräftigen Böen zu rechnen.

Sturmgefahr in den Bergen

Am Sonntag bleibt es generell sonnig, auch wenn vorübergehend dichtere Wolken durchziehen können. Im Osten weht ein kräftiger Wind aus Nordwest bis Nordost, auf den Bergen in der Obersteiermark und in Niederösterreich kann es teils stürmisch werden. Während es von Vorarlberg bis Kärnten mit bis zu 25 Grad weiterhin warm bleibt, kühlt es vom Innviertel bis ins Nordburgenland mit 11 bis 18 Grad spürbar ab. In 2.000 Meter Höhe werden im Gesäuse nur um 0 Grad erreicht, während es in den Karnischen Alpen bis zu 10 Grad bekommt.