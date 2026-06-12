Niederösterreich greift nach den Sternen

Am Flughafen Wien-Schwechat wurde heute Österreichs erste kommerzielle Satellitenmission präsentiert – und der Start ist bereits für Spätsommer 2026 geplant.

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Das niederösterreichische Raumfahrtunternehmen R-Space hat mit der Mission „IOD-01" den ersten vollständig in Österreich entwickelten und gefertigten kommerziellen Satelliten gebaut. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) jubelt: „Heute wird in Österreich Raumfahrtgeschichte geschrieben!"

Was steckt drin?

Gleich drei Unternehmen testen im Weltraum neue Technologien: Das niederösterreichische Unternehmen Enpulsion erprobt flüssiges Indium als Treibstoff für elektrische Satellitenantriebe, SunBooster testet eine neuartige Solartechnologie im Orbit – und das portugiesische Start-up Synopsis Planet ein System zur Erkennung von Weltraumschrott.

Großes Ziel: NÖ als Raumfahrt-Hotspot

(v.l.n.r.) Christoph Zwettler von SunBooster, Alexander Reissner, CEO Enpulsion, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Carsten Scharlemann, CEO R-Space, und Paulo Gordo, CEO Synopsis Planet. © NLK KHITTL

Mikl-Leitner denkt längst über den ersten Satelliten hinaus: Am Flughafen Wien-Schwechat soll ein internationaler Start-up-Hub „Weltraum" entstehen – Niederösterreich als globaler Knotenpunkt für Raumfahrt und Hightech. R-Space-CEO Carsten Scharlemann ist überzeugt: „Wir zeigen, dass kommerzielle Raumfahrt aus Österreich heraus möglich ist!"