Satellitenmission
Niederösterreich greift nach den Sternen
Das niederösterreichische Raumfahrtunternehmen R-Space hat mit der Mission „IOD-01" den ersten vollständig in Österreich entwickelten und gefertigten kommerziellen Satelliten gebaut. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) jubelt: „Heute wird in Österreich Raumfahrtgeschichte geschrieben!"
Was steckt drin?
Gleich drei Unternehmen testen im Weltraum neue Technologien: Das niederösterreichische Unternehmen Enpulsion erprobt flüssiges Indium als Treibstoff für elektrische Satellitenantriebe, SunBooster testet eine neuartige Solartechnologie im Orbit – und das portugiesische Start-up Synopsis Planet ein System zur Erkennung von Weltraumschrott.
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Großes Ziel: NÖ als Raumfahrt-Hotspot
Mikl-Leitner denkt längst über den ersten Satelliten hinaus: Am Flughafen Wien-Schwechat soll ein internationaler Start-up-Hub „Weltraum" entstehen – Niederösterreich als globaler Knotenpunkt für Raumfahrt und Hightech. R-Space-CEO Carsten Scharlemann ist überzeugt: „Wir zeigen, dass kommerzielle Raumfahrt aus Österreich heraus möglich ist!"
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