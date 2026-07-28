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Entwarnung für Laxenburger Badeteich - Ententod ungeklärt

Luftaufnahme des Badeteichs von Laxenburg mit umliegenden Wiesen und vielen parkenden Autos.
© ORF
Der Badeteich in Laxenburg öffnet pünktlich zu den sommerlichen Temperaturen wieder seine Pforten.
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Bei bis zu 30 Grad steht einem erfrischenden Badeausflug am Dienstag nichts mehr im Weg – zur Freude aller kleinen und großen Wasserratten.

Sorgenvoll. In der Vorwoche hatte die Gemeinde den Badebetrieb vorsorglich eingestellt, nachdem mehrere tote Enten in der Nähe des Teichs gefunden worden waren. Die Tiere wurden daraufhin von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) genau unter die Lupe genommen.

Entwarnung. Nun gibt es gute Nachrichten: Der Gemeinde wird mitgeteilt, dass es keine Hinweise auf eine Gefährdung für Menschen gibt. Die genaue Todesursache der Federtiere bleibt zwar noch ein kleines Rätsel und wird weiter untersucht, doch zwei geschwächte Enten konnten von der Gemeinde gerettet werden und erholen sich inzwischen putzmunter.

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Kleine Einschränkung. Für die Allerkleinsten heißt es dennoch kurz innehalten: Der Flachwasserbereich für Kleinkinder muss wegen der geringen Niederschläge der vergangenen Wochen vorübergehend gesperrt bleiben, informiert die Gemeinde.

Fazit: Die Enten sind außer Gefahr, der Badeteich ist wieder offen – Laxenburg kann sich also getrost ins kühle Nass stürzen.

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