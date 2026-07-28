Theaterfest NÖ
DAS sind die letzten Premieren
Drei letzte Produktionen krönen diesen Kultursommer, bevor der Vorhang fällt. Von Shakespeare über schrägen Habsburger-Klatsch bis zum Wachauer Jedermann darf sich das Publikum noch einmal auf feinsten Kulturgenuss freuen. Den gesamten Spielplan sowie Tickets gibt es unter www.theaterfest-noe.at.
Feenzauber
Ab 30. Juli verzaubern die Festspiele Stockerau mit Shakespeares „Ein Sommernachtstraum" in malerischer Kulisse. Zauberhafte Liebeswirren, listige Feen und ein nächtlicher Wald, in dem nichts ist, wie es scheint, werden Humor auf Poesie und Chaos auf große Gefühle treffen lassen. Mit dabei sind Caroline Vasicek, Susanna Hirschler, Christoph Fälbl und Andreas Lust, Regie führt Christian Spatzek.
Kaiserschmarrn
Frivol wird's ab 9. August im Theater im Bunker Mödling: „Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn" öffnet den Giftschrank der Monarchie mit spitzer Zunge und viel Humor. Lesbische Erzherzoginnen, transvestitische Kaiserbrüder und skurrile Totalaussteiger sorgten dafür, dass kein Mythos ungerupft bleibt. Mit Paul Barna, Monica Anna Cammerlander und Bernie Feit, Buch und Regie führt Bruno Max.
Publikumsliebling
Auf vielfachen Wunsch kehrt bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen ab 21. August „Der Wachauer Jedermann" zurück – in charmantem Mundart-Gewand und neuem Design. Hofmannsthals Klassiker entfaltet im Renaissance-Ambiente des Teisenhoferhofs seinen ganz eigenen, herzerwärmenden Charme. Mit Intendant Marcus Strahl, Barbara Kaudelka, Leila Strahl und Michaela Ehrenstein, Regie führt Martin Gesslbauer.
Fazit: Mit Feenzauber, Habsburger-Schmäh und Mundart-Charme verabschiedet sich das Theaterfest Niederösterreich in seine letzte Runde – lieb, lustig und mit Liebe zum Detail.
Noch zu sehen
Bis 1. August 2026 | Nestroy Spiele Schwechat: Mein Freund
Bis 1. August 2026 | Oper Burg Gars: Madama Butterfly
Bis 1. August 2026 | Sommerspiele Melk: Das Ministerium der Wahrheit
Bis 1. August 2026 | Sommerspiele Perchtoldsdorf: Till Eulenspiegel, wenn das Herz brennt
Bis 1. August 2026 | operklosterneuburg: Samson und Dalila
Bis 2. August 2026 | Schloss Weitra Festival: Lumpazivagabundus
Bis 8. August 2026 | Theatersommer Haag: Der Geizige
Bis 8. August 2026 | Operette & Musical Langenlois: Hello, Dolly!
Bis 9. August 2026 | Sommernachtskomödie Rosenburg: Sugar – Manche mögen's heiß
Bis 9. August 2026 | Raimundspiele Gutenstein: Der Alpenkönig und der Menschenfeind
Bis 9. August 2026 | Wachaufestspiele Weißenkirchen: Carmen darf nicht platzen
Bis 14. August 2026 | Felsenbühne Staatz: Ghost – Nachricht von Sam
Bis 15. August 2026 | Sommerspiele Melk: Beat it – Da Da Da
Bis 16. August 2026 | AVB | Musical Sommer Amstetten: The Band
Bis 16. August 2026 | Festspiele Berndorf: Gerüchte … Gerüchte
Bis 23. August 2026 | Festspiele Stockerau: Ein Sommernachtstraum
Bis 27. August 2026 | Bühne Baden – Sommerarena: Der Vogelhändler
Bis 29. August 2026 | Bühne Baden – Stadttheater: Tootsie
Bis 29. August 2026 | Theater im Bunker Mödling: Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn
Bis 30. August 2026 | Wachaufestspiele Weißenkirchen: Der Wachauer Jedermann
Theaterfest for Kids
Bis 2. August 2026 | teatro: Der kleine Prinz
Bis 2. August 2026 | teatro: Renzo & Lucia – Die verbotene Liebe
Bis 8. August 2026 | Sommerspiele Melk: Emma Ehrlich
Bis 9. August 2026 | Kindermusical-Sommer Niederösterreich: Ritter Rost und der Schrottkönig
Bis 30. August 2026 | Märchensommer Niederösterreich: Aschenputtel – neu getanzt
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