DAS sind die letzten Premieren

Der Premierenreigen beim Theaterfest Niederösterreich neigt sich seinem Höhepunkt entgegen – und der ist gespickt mit Liebe, Lust und jeder Menge Schmäh.

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Drei letzte Produktionen krönen diesen Kultursommer, bevor der Vorhang fällt. Von Shakespeare über schrägen Habsburger-Klatsch bis zum Wachauer Jedermann darf sich das Publikum noch einmal auf feinsten Kulturgenuss freuen. Den gesamten Spielplan sowie Tickets gibt es unter www.theaterfest-noe.at.

Feenzauber

Ab 30. Juli verzaubern die Festspiele Stockerau mit Shakespeares „Ein Sommernachtstraum" in malerischer Kulisse. Zauberhafte Liebeswirren, listige Feen und ein nächtlicher Wald, in dem nichts ist, wie es scheint, werden Humor auf Poesie und Chaos auf große Gefühle treffen lassen. Mit dabei sind Caroline Vasicek, Susanna Hirschler, Christoph Fälbl und Andreas Lust, Regie führt Christian Spatzek.

Kaiserschmarrn

Frivol wird's ab 9. August im Theater im Bunker Mödling: „Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn" öffnet den Giftschrank der Monarchie mit spitzer Zunge und viel Humor. Lesbische Erzherzoginnen, transvestitische Kaiserbrüder und skurrile Totalaussteiger sorgten dafür, dass kein Mythos ungerupft bleibt. Mit Paul Barna, Monica Anna Cammerlander und Bernie Feit, Buch und Regie führt Bruno Max.

Publikumsliebling

Auf vielfachen Wunsch kehrt bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen ab 21. August „Der Wachauer Jedermann" zurück – in charmantem Mundart-Gewand und neuem Design. Hofmannsthals Klassiker entfaltet im Renaissance-Ambiente des Teisenhoferhofs seinen ganz eigenen, herzerwärmenden Charme. Mit Intendant Marcus Strahl, Barbara Kaudelka, Leila Strahl und Michaela Ehrenstein, Regie führt Martin Gesslbauer.

Fazit: Mit Feenzauber, Habsburger-Schmäh und Mundart-Charme verabschiedet sich das Theaterfest Niederösterreich in seine letzte Runde – lieb, lustig und mit Liebe zum Detail.

Noch zu sehen

Bis 1. August 2026 | Nestroy Spiele Schwechat: Mein Freund

Bis 1. August 2026 | Oper Burg Gars: Madama Butterfly

Bis 1. August 2026 | Sommerspiele Melk: Das Ministerium der Wahrheit

Bis 1. August 2026 | Sommerspiele Perchtoldsdorf: Till Eulenspiegel, wenn das Herz brennt

Bis 1. August 2026 | operklosterneuburg: Samson und Dalila

Bis 2. August 2026 | Schloss Weitra Festival: Lumpazivagabundus

Bis 8. August 2026 | Theatersommer Haag: Der Geizige

Bis 8. August 2026 | Operette & Musical Langenlois: Hello, Dolly!

Bis 9. August 2026 | Sommernachtskomödie Rosenburg: Sugar – Manche mögen's heiß

Bis 9. August 2026 | Raimundspiele Gutenstein: Der Alpenkönig und der Menschenfeind

Bis 9. August 2026 | Wachaufestspiele Weißenkirchen: Carmen darf nicht platzen

Bis 14. August 2026 | Felsenbühne Staatz: Ghost – Nachricht von Sam

Bis 15. August 2026 | Sommerspiele Melk: Beat it – Da Da Da

Bis 16. August 2026 | AVB | Musical Sommer Amstetten: The Band

Bis 16. August 2026 | Festspiele Berndorf: Gerüchte … Gerüchte

Bis 23. August 2026 | Festspiele Stockerau: Ein Sommernachtstraum

Bis 27. August 2026 | Bühne Baden – Sommerarena: Der Vogelhändler

Bis 29. August 2026 | Bühne Baden – Stadttheater: Tootsie

Bis 29. August 2026 | Theater im Bunker Mödling: Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn

Bis 30. August 2026 | Wachaufestspiele Weißenkirchen: Der Wachauer Jedermann

Theaterfest for Kids

Bis 2. August 2026 | teatro: Der kleine Prinz

Bis 2. August 2026 | teatro: Renzo & Lucia – Die verbotene Liebe

Bis 8. August 2026 | Sommerspiele Melk: Emma Ehrlich

Bis 9. August 2026 | Kindermusical-Sommer Niederösterreich: Ritter Rost und der Schrottkönig

Bis 30. August 2026 | Märchensommer Niederösterreich: Aschenputtel – neu getanzt