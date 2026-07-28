Vorsicht vor diesen gesprächigen »Bankkunden«

Die beiden Gesuchten sollen in drei Bankfilialen Frauen mit dem "Quassel-Trick" bestohlen haben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Und so gingen die beiden Verdächtigen bei ihrem Beutezug Anfang Juni konkret vor: Einer sprach die Frauen an den Geldmaschinen in den Selbstbedienungsfoyers an, während die Opfer gerade Bargeld an einem Bankomaten beheben wollten und ihre Bankomatkarte bereits im Gerät steckte.

Wer kennt diese beiden Männer, die von der Polizei gesucht werden. © LPD Wien

Während die Opfer in ein Gespräch verwickelt wurden, zog der Mann unbemerkt die Bankomatkarte aus dem Bankomaten. Anschließend forderte er die Frauen auf, den PIN-Code erneut einzugeben. Derweil wurde in Sekundenschnelle die Bankomatkarte an den Komplizen übergeben, der mit der ausgespähten PIN den höchstmöglichen Bargeldbetrag vom Konto der Opfer - die Frauen waren 66, 82 und 85 - behoben.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5.600 Euro. Im Zuge der Ermittlungen konnten Lichtbilder der beiden mutmaßlichen Täter gesichert werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien können diese nun veröffentlicht werden. Hinweisgeber bzw. weiter Opfer mögen sich an 01 31310-58252 oder 01 31310-58333 (Polizeiinspektion Juchgasse) wenden.