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Vier Verletzte

Ausgerutscht - Auto landete kopfüber in Bachbett

Feuerwehr sichert ein auf dem Dach liegendes rotes Auto im Wald, Rettungseinsatz läuft.
© FF Bad Goisern
Der Kleinwagen war auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen gekommen - dann ging alles ganz schnell.
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OÖ. Ein mit vier jungen Leuten besetzter Peugeot 206 ist am Montagabend in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) auf der regennassen Fahrbahn von der Fahrbahn abgekommen und kopfüber in einen Bach gestürzt. Eine nachkommende Autolenkerin hatte den Crash ohne Unfallgegner beobachtet und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr schnitt alle vier verletzten Wageninsassen aus dem am Dach liegenden Wrack, so die Polizei.

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Crash in Bachbett

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Ein Kran hebt ein schwer beschädigtes rotes Auto aus einem Wald, ein Feuerwehrmann beobachtet.

Peugeot 206 wurde von Florianis geborgen.

© FF Bad Goisern

Feuerwehr sichert ein auf dem Dach liegendes rotes Auto im Wald, Rettungseinsatz läuft.

Kleinwagen landete in ausgetrocknetem Bachbett.

© FF Bad Goisern

Ein rotes Auto liegt auf dem Dach in einem Graben, Feuerwehrleute leisten Rettungshilfe.

Vier Insassen mussten aus Wrack geschnitten werden.

© FF Bad Goisern

Drei Stunden lang waren die Feuerwehren Bad Goisern und St. Agatha am Montagabend im Einsatz. Die Einsatzkräfte schnitten alle vier verletzten Wageninsassen aus dem am Dach liegenden Wrack. Dann wurden die teils schwer verletzten Insassen mit einer Schleifkorbtrage und Steckleitern über die steile Uferböschung zurück auf die Straße gebracht.

Ein 17-Jähriger wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Der 20-jährige Lenker sowie eine 14- und eine 23-Jährige wurden vom Notarzt erstversorgt und anschließend ebenfalls ins Krankenhaus überstellt.

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