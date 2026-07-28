Mann schleicht sich in AUA-Flieger – und verbringt dort die Nacht

Die Crew bemerkte den Eindringling am frühen Morgen

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Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigt derzeit die Behörden in der Slowakei: Ein unbekannter Mann ist auf dem Flughafen im ostslowakischen Košice/Kaschau unerlaubt in ein Flugzeug der Austrian Airlines eingedrungen und hat dort die Nacht verbracht.

Wie das Luftfahrtportal Austrian Wings berichtet, entdeckte die Crew eines Austrian-Airlines-Fluges am frühen Morgen des 23. Juli 2026 eine schlafende Person in der Maschine. Das betroffene Flugzeug, ein Embraer E195 mit dem Kennzeichen OE-LWI, hatte über Nacht auf dem Flughafen einen sogenannten Nightstop eingelegt.

Der Mann soll sich zuvor unbefugt Zugang zum gesicherten Vorfeld verschafft haben. Laut slowakischen Medienberichten kletterte er über einen Zaun, bewegte sich anschließend über das Flughafengelände und gelangte schließlich in das abgestellte Flugzeug. Der Vorfall wurde später auch auf Überwachungsvideos sichtbar. Warum das Sicherheitspersonal den Eindringling nicht bemerkte, ist nun Teil der laufenden Ermittlungen.

Flieger hob mit Verspätung ab

Zuvor war der Mann bereits im Flughafenterminal aufgefallen und des Bereichs verwiesen worden. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um eine Person handeln, die sich in psychiatrischer Behandlung befindet.

Die Besatzung verständigte nach dem Fund sofort die Polizei. Austrian Airlines bestätigte den Vorfall und erklärte gegenüber Austrian Wings, dass die "laufenden Ermittlungen" zur vollständigen Klärung der Umstände abgewartet würden. Die nachfolgenden Maßnahmen seien in Abstimmung mit den lokalen Behörden und dem Flughafen Košice erfolgt.

Bevor die Maschine wieder starten durfte, wurde sie umfassend durchsucht. Sicherheitskräfte mussten ausschließen, dass der Eindringling gefährliche Gegenstände oder andere unerlaubte Dinge an Bord gebracht hatte. Erst nach Abschluss der Kontrollen hob die AUA-Maschine mit rund zweistündiger Verspätung Richtung Wien ab.