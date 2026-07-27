Sturz von Katamaran: Österreicher (46) in Kroatien vermisst

Vor der Insel Šolta läuft die Suche nach einem Skipper (46) aus Österreich, der mit sechs Landsleuten unterwegs war und bei einem Wendemanöver ins Meer fiel.

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Wie kroatische Medien melden, hatte sich der Vorfall, der seitdem die Einsatzkräfte in Kroatien in Atem hält, Montag in der Früh gegen 9.10 Uhr ereignet: Demnach war der Kapitän bzw. Skipper des gecharterten Luxus-Katamaran "Bali Angelina" über Bord gegangen und wird seitdem vermisst.

Der Luxus-Katamaran ist ab 16.000 Euro pro Woche zu chartern. © Zvg

Trotz ungünstiger Wetterbedingungen wurden umgehend alle verfügbaren Kräfte eingesetzt: zwei Rettungsboote der Hafenmeisterei Milna, ein Boot der Hvarer Zweigstelle und drei Schiffe der See- und Flughafenpolizei Split sind an der Suche beteiligt. In Zusammenarbeit mit der Küstenwache ist auch ein Pilatus-Flugzeug im Einsatz, das seit 11.42 Uhr über dem Suchgebiet kreist.

Bei Schiffsschrauben ins Wasser gefallen

Jüngsten Informationen zufolge ist der Skipper und offenbar ein Freund der anderen sechs Österreicher beim Versuch, ein Tau zu lösen, bei einem Wendemanöver in rauer See mit hohen Wellen vom Katamaran gefallen, wobei er auch in den Bereich der Schiffsschrauben gekommen und schwer verletzt worden sein könnte. Die Urlauber an Bord versuchten, ihm ein Seil zuzuwerfen, um ihn zu retten, doch er konnte sich nicht festhalten und war nach einigen Minuten verschwunden, heißt es vonseiten der Einsatzleitung. Die Hoffnung, den Abgängigen noch lebend zu bergen, ist extrem gering.

Die sechs Passagiere und der nun vermisste Kapitän waren am Samstag von Trogir nach Maslinica auf der Insel Šolta aufgebrochen, von wo die verbliebenen Österreicher nun mit dem Ziel Korčula und Hvar und mit einem Ersatzskipper weitersegeln.