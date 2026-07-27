Döbling
Wiener (72) fährt Freund beim Aussteigen tot
Wien. Es war schon ein Uhr in der Nacht auf Sonntag, als ein 72-jähriger Wiener mit seinem Kleinwagen in die Zahnradbahnstraße in Fahrtrichtung Eroicagasse einbog, um seinen Freund (88) - der dort wohnt - nach Hause zu bringen. Niemand rechnete damit, dass hier etwas Schlimmes passieren würde, beide hatten nichts getrunken und daher 0,0 Promille.
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Zunächst hielt der Lenker den Pkw im Bereich einer Garagenzufahrt an, um seinem Begleiter beim Aussteigen behilflich zu sein. Anschließend beabsichtigte er, den Freund bis zu dessen Wohnung zu begleiten.
Da das Auto jedoch mitten auf der Fahrbahn abgestellt war, wollte der 72-Jährige den Kleinwagen noch schnell auf einen unmittelbar nach der Garagenzufahrt befindlichen Parkplatz umstellen. Genau in diesem Moment dürfte der 88-Jährige zu Sturz gekommen sein. In weiterer Folge kam es zu einer Kollision mit dem vom 72-Jährigen gelenkten Fahrzeug. Der 88-Jährige wurde dabei tödlich verletzt. Die Polizei geht von einem tragischen Unfallgeschehen aus.
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