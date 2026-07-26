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In Klinik geflogen

64-Jähriger stürzte von Baugerüst - schwer verletzt

Deutscher Kletterer stürzt in Tirol 150 Meter ab – tot
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Ein 64-Jähriger ist Samstagfrüh im Zuge von Malerarbeiten bei einem Gebäude im Tiroler Sölden (Bezirk Imst) schwer verletzt worden.
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Der Mann war alleine auf einem bereits aufgestellten Baugerüst gestanden. Für Abdeckarbeiten an der rund fünf Meter hohen Wand stellte der 64-Jährige eine Holzleiter darauf. Dabei kippte er aus unbekannter Ursache vom Gerüst und stürzte zu Boden, berichtete die Polizei.

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Der Österreicher wurde von der Rettung erstversorgt und dann mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Im Einsatz stand neben der Besatzung des Notarzthubschraubers und der Rettung auch eine Streife der Polizei Sölden.

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