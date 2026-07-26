In Klinik geflogen
64-Jähriger stürzte von Baugerüst - schwer verletzt
Der Mann war alleine auf einem bereits aufgestellten Baugerüst gestanden. Für Abdeckarbeiten an der rund fünf Meter hohen Wand stellte der 64-Jährige eine Holzleiter darauf. Dabei kippte er aus unbekannter Ursache vom Gerüst und stürzte zu Boden, berichtete die Polizei.
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Der Österreicher wurde von der Rettung erstversorgt und dann mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Im Einsatz stand neben der Besatzung des Notarzthubschraubers und der Rettung auch eine Streife der Polizei Sölden.
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