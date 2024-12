Top Sex-Trends: So heiß wird 2025

Das Jahr 2025 hält so einige Neuerungen parat – auch im Schlafzimmer. femtasy verrät die spannendsten sowie überraschendsten Trends. Und eins ist sicher: So heiß war es noch nie!

2025 werden Lust und Intimität von Innovation, Selbstbestimmung und aufregenden neuen Ansätzen geprägt. Von feministischen Perspektiven bis hin zu intensiver Sinnlichkeit – die Sex-Trends des kommenden Jahres bieten inspirierende und ungewöhnliche Impulse. Wir verraten, was uns 2025 zwischen den Laken begeistert.

Die Sex-Trends 2025

Nippelorgasmus

Der Nippelorgasmus, auch als Breastorgasm bekannt, wird ausschließlich durch die Stimulation der Brustwarzen ausgelöst. Die Nervenenden in den Nippeln stimulieren das Gehirn ähnlich wie die Klitoris, während Oxytocin und Prolaktin die Lust und Sensibilität steigern. Obwohl erst ca. 20 % der Frauen diesen Höhepunkt schonmal erlebt haben, entdecken immer mehr diesen intensiven Trend.

Tipp:

Für alle, die das Thema Nippelorgasmus tiefer erkunden möchten, kann der Einsatz von Nippelklemmen ein echtes Highlight sein. Für alle, die es lieber langsam angehen lassen, ist eine intensive Brustmassage der perfekte Einstieg. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt! Es gibt viele verschiedene Arten, die Brustwarzen zu stimulieren: z. B. mit den Fingern, der Zunge und Zähnen über Toys bis hin zu ungewöhnlicheren Mitteln wie Eiswürfeln.

Voyeurismus

Laut einer kanadischen Studie beobachten ca. 40 % der Frauen gern andere Personen beim Sex. Und auch in femtasy's Ergebnissen ist dieser Trend klar zu erkennen: voyeuristische Audios wurden im Vergleich zum Vorjahr 45 % häufiger gehört.

Tipp:

Wer den Gedanken heiß findet, einer oder mehreren Personen beim Sex zuzuschauen, der kann mit seinem/seiner Sexualpartner:in ein voyeuristisches Rollenspiel ausprobieren. Hier kann eine Person masturbieren, während die andere „heimlich“ dabei zusieht. Ganz wichtig bei allen voyeuristischen Spielen: Consent is key!

Kissenreiten

In 2024 gaben ca. 19 % der Gen Z-Befragten bei einer internen Studie an, am liebsten mit Kissenreiten zu masturbieren. Ein Trend, der dieses Jahr Funken geschlagen hat – und in 2025 so richtig explodieren wird!

Tipp:

Wer Lust hat, Kissenreiten auszuprobieren, kann sich auf eine spielerische und sinnliche Art der Masturbation freuen. Diese Technik ermöglicht es, den eigenen Körper neu zu entdecken und die Kontrolle über Intensität und Rhythmus zu übernehmen. Für den Anfang eignet sich ein weiches Kissen oder ein Reitkissen speziell für die Masturbation, dass sich gut in Position bringen lässt. Und jetzt? Die Zügel fest in die Hand nehmen und losreiten! Von sanftem Wiegen bis hin zu rhythmischen, schnellen Bewegungen – so hast du deine Lust mit Sicherheit noch nie erlebt!

Soft Dom

Dominanz trifft Zärtlichkeit: Genau das macht ein:e Softdom aus. Das Zusammenspiel aus Lust und Kontrolle kommt ursprünglich aus dem BDSM, doch ist der sanftere dominante Trend auch im Mainstream angekommen. Insgesamt wurden 120 % mehr Softdom-Audios auf femtasy in 2024 gehört.

Tipp:

Für die, die das Thema Softdom angesprochen hat, ist Edging ein Must-Try! Dabei wird der Orgasmus bewusst hinausgezögert, um die Erregung zu steigern. Das kann man allein machen, indem man bewusste Pausen einlegt, sobald man dem Höhepunkt nahekommt. Oder natürlich auch zu zweit, indem eine Person die Kontrolle über den Orgasmus der anderen übernimmt. Auch hier am besten ausprobieren, was am meisten Spaß macht: ob allein, zu zweit, mit Toys oder ohne… Eins ist jedoch sicher: Mit Edging wird der Höhepunkt immer intensiver.

Breathplay

Breathplay ist das sinnliche Spiel mit dem, was für uns Menschen lebenswichtig ist: dem Atem. Die Balance zwischen Kontrolle und Loslassen ermöglicht ein intensives Erlebnis, das die Sinne schärft und die Wahrnehmung erweitert. Die Nachfrage nach dem Spiel mit Risiko und Vergnügen ist bei femtasy um 25 % dieses Jahr gestiegen.

Tipp:

Für diejenigen, die Breathplay direkt angesprochen hat, könnte Choking ein perfektes Match sein! Hier sollte man sich vorher bewusst sein, dass Choking eine intensive Spielart ist, bei der Sicherheit und gegenseitiges Einverständnis oberste Priorität haben. Beim Choking wird der Hals berührt oder leicht gedrückt, um das Lustempfinden zu steigern. Dabei sollte nur der seitliche Halsbereich stimuliert werden, um das Gefühl von Kontrolle zu erzeugen, ohne dass die Atmung dabei gefährdet wird. Mit Achtsamkeit, gegenseitigem Vertrauen und viel Kommunikation kann Choking ein aufregender Part eures Spiels werden.