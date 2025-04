× Billie Eilish: Das sind meine Wiener Lieblings-Restaurants!

Am 6. Juni rockt Billie Eilish die Stadthalle. Schon jetzt zeigt sich die Pop-Queen als absoluter Wien-Insider und gibt Insider-Gastro-Tipps. Bei uns ist sie von gleich 6 veganen und nachhaltigen Restaurants begeistert.

Im August 2019 stoppte Billie Eilish vor ihrem Österreich-Debüt am Frequency Festival u.a. im „Veggiezz“ am Wiener Opernring. Jetzt liefert sie für ihre „Hit Me Hard And Soft“-Tour, mit der sie am 6. Juni die Wiener Stadthalle zum Beben bringt, gleich eine Liste ihrer „Favorite Plant-Based Spots. Also der Restaurants, die auf eine vegane und nachhaltige Speisekarte setzen. „Eine pflanzliche Ernährung ist eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten, unseren Planeten zu retten. Hier sind einige tolle regionale pflanzliche Optionen für meine Konzerte.“ Weltweit gleich 406 solcher Restaurant Tipps hat Eilish auf ihre Google Maps Liste gesetzt. In Wien sind neben neben dem „Veggiezz“ sogar noch fünf weiterte dabei.

Das sind Billie Eilish Restaurant Tipps in Wien:

Veggiezz : 1010 Wien, Opernring 6

: 1010 Wien, Opernring 6 Bio Cafe Blütezeit : 1010 Wien, am Laurenzerberg 1

: 1010 Wien, am Laurenzerberg 1 Shiyu : 1020 Wien, Ausstellungsstraße 21

: 1020 Wien, Ausstellungsstraße 21 das suess'kind 1030 Wien, Sparefrohgasse 1

1030 Wien, Sparefrohgasse 1 Swing Kitchen : 1070 Wien, Schottenfeldgasse 3

: 1070 Wien, Schottenfeldgasse 3 Velani: 1120 Wien, Schönbrunner Straße 235

Gut möglich, dass man Billie Eilish ja rund um ihr Stadthallen-Konzert in einem dieser Lokale antreffen kann. Zwischen den Auftritten in Krakau (4. Juni) und Bologna (8. Juni) hätte sie ja bis zu drei Tage Freizeit in Wien.

Cool: Bei jedem Konzert ihrer „Hit Me Hard and Soft“ Tour will Billie Eilish an einer besseren Zukunft für unseren Planeten und die Menschen weltweit arbeiten. Deshalb wird es bei jedem ihrer Tour-Stopps eine eigene “Eco-Village” geben. Dort können sich interessierte Fans zum Thema informieren und auch mit “Changemakers” austauschen. Bei uns wird das die „Tafel Österreich“ sein.