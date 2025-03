× Oscar-Glanz bei den iHeart Music Awards

Knapp zwei Wochen nach den Oscars wurde im Dolby Theatre von Los Angeles wieder gefeiert. Lady Gaga, Mariah Carey oder Kelsea Ballerini zogen bei den iHeart Music Awards alle Blicke auf sich. Nur Taylor Swift, die gleich 9 Preise holte, schwänzte.

Am 2. März ging im Dolby Theatre von Los Angeles die 97. Oscar Verleihung über die Bühne. Montagabend sorgten ebendort die iHeartRadio Music Awards für nicht minder Glanz. Lady Gaga, die mit dem prestigeträchtigen Innovator Award ausgezeichnet wurde, tanzte im taillierten Spitzenmieder-Gothic-Dress von Stella McCartney an, um den Preis dann im zinnoberroten viktorianischen Alexander McQueen Ensemble entgegenzunehmen. Mariah Carey (Icon Award) zeigte im figurbetonten schwarzen Spitzenkleid viel Stil und Billie Eilish verwechselte wohl die Glamour-Show mit dem „Garteln“: Jeans, rot-weißes Streifenhemd und schwarz-brauner Regen Blouson.

Der Red Carpet war schrill und bunt: Kelsea Ballerini zeigte in einem gewagten Paillettenkleid viel Haut, Jenny McCarthy zog in einem rückenfreien goldenen Neckholderkleid alle Blicke auf sich und Rapperin GloRilla tanzte im kessen Gold-Ensemble an. Dazu machte Sexy Red ihrem Künstlernamen alle Ehre: Knappe Jeans-Hotpants und Kuhfell Bikini-Top.

Einzig Taylor Swift, die gleich 9 Awards abstauben konnte, schwänzte. Schickte aber immerhin eine Videobotschaft im langärmeligen schwarzen Pullover und kariertem Minirock. Darüber jubelten auch Dasha, Billy Idol, Green Day, Nelly oder Donnie Wahlberg.