Frühstart: Taylor Swift versüßt uns Weihnachten

Für Taylor Swift Fans ist heuer schon am 23. Dezember Weihnachten: Da kommen die letzten beiden Folgen der Doku „The End of an Era” - 3 Tage früher als geplant!

Mit ihrer Doku-Serie "The End of an Era” lässt Taylor Swift die Fan-Herzen höher schlagen. Schon in der ersten von 6 Episoden sprach Sie auf Disney+ erstmals ausführlich über die Terror-Ereignisse in Wien. „Wir sind nur knapp einem Massaker entgangen.. Niemals hätte ich gedacht, dass wir mit einem Terroranschlag konfrontiert werden würden. Die Absage der Wien-Konzerte in Wien war niederschmetternd!" Eine später Entschädigung für Tausende enttäuschte Fans, die ja lange auf empathische Worte der Pop-Queen warten mussten.

Jetzt gibt’s das nächste Fan-Zuckerl, denn die für 26. Dezember geplanten finalen Folgen der Doku „The End Of An Era“ werden nun schon am 23. Dezember auf Disney+ gestellt. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. „Als vorgezogenes Geschenk an die Fans auf der ganzen Welt werden die letzten beiden Episoden bereits am 23. Dezember um 0:00 Uhr PT (Pacific Time) uraufgeführt“, verkündete Disney+ das Swift-Weihnachtswunder in den sozialen Medien. Bei uns sind die Backstage-Einblicke somit schon am 23. Dezember ab 9 Uhr früh zu sehen.

Die Fans und Kritiker sind von Swifts intimen Einblicken, bei denen sie auch Zärtlichkeiten mit ihrem Verlobten Travis Kelce austauscht, begeistert. „Die ersten beiden Folgen der sechsteiligen Serie sind unterhaltsam, fesselnd, emotional… und überraschenderweise sehr darauf bedacht, die bei den Fans beliebten Nebencharaktere in den Vordergrund zu rücken.“ jubelt etwa Variety.