Taylor Swift zeigt Doku, letztes Konzert und ihre Liebe zu Travis

Taylor Swift lässt Disney+ glühen . Am Freitag kommt ihre 6-teilige Dokuserie „The End of an Era“ und der Konzert-Film „The Final Show“ – die Fans hoffen dabei auf ihre Worte zur Wien-Absage.

Mit dem 1.5 Milliardenfach gestreamten Album „The Life Of A Showgirl” und der Hit-Single „The Fate Of Ophelia”, die sich in Österreich gleich 7 Wochen auf Platz 1 hielt, lieferte Taylor Swift die größten Hits des Jahres.

Jetzt setzt sie ihre unglaubliche Rekord-Karriere - 690 Top-Awards, 80 Einträge im Guinness Buch der Rekorde, 116,7 Millionen verkaufte CDs und die erfolgreichste Tour alle Zeiten - mit zwei heißersehnten Streaming- und Video-Hits fort. Am Freitag bringt Disney+ die sechsteilige Doku-Serie „Taylor Swift: The End of an Era“ und als Draufgabe auch gleich den Konzert-Film „Taylor Swift: The Eras Tour - The Final Show”.

Die neue Swift-Doku gewährt tiefe Einblicke hinter die Kulissen der Rekord-Tour „Eras“ und zeigt in gleich sechs Folgen, wie die Tour entstanden ist, welche kreative und logistische Mammutarbeit dahintersteckt und wie heftig die weltweite Resonanz wirklich war. Gleichzeitig begleitet sie Taylor im Alltag während der Tour zwischen Proben, kreativen Entscheidungen, Druck und dem Medienrummel.

Dazu gibt’s Gastauftritte von Sabrina Carpenter, Ed Sheeran oder Florence Welch und die große Liebesshow mit ihrem Verlobten Travis Kelce – Küsse sowie innige Zärtlichkeiten inklusive. Darüber hinaus hoffen die heimischen Fans auch auf Taylors Sicht auf die Ereignisse rund um die Terrorbedingte Absage der drei Wien-Konzerte.

Als Ersatz dafür gibt’s nach dem Rekord-Tourfilm „The Eras Tour“, der ja 257 Millionen Dollar einspielte, jetzt „The Final Show“. Ein Mitschnitt der 149. und letzten Show der „Eras“-Tour vom 8. Dezember 2024 in Vancouver. Mit gleich 45 Hits und der Video-Premiere der „The Tortured Poets Department“ Ära.

„Dies war eine seismische, bedeutsame Zeit in meinem Leben und im Leben all derer, die mit dieser Tour in Berührung kamen. Wir wollten jeden Moment vor dem Höhepunkt des wichtigsten und intensivsten Kapitels unseres Lebens festhalten und erlaubten daher Filmemachern, diese Tour und all die damit verbundenen Geschichten bis zum Ende zu dokumentieren. Und auch die letzte Show in voller Länge zu filmen,“ erklärt Swift ihre neuen Video-Hits, mit denen sie wohl wieder alle Streaming-Rekorde brechen wird.