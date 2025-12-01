Nero-Kekse: Dieses Weihnachtsrezept werden Sie lieben!

Unwiderstehlich und einfach: So gelingen die besten Rum-Nuss-Kugeln Diese Köstlichkeit darf auf keinem weihnachtlichen Keksteller fehlen! Die herrlich duftenden Rum-Nuss-Kugeln verzaubern nicht nur mit ihrem Aroma, sondern schmecken auch einfach himmlisch. Und das Beste? Sie sind im Handumdrehen zubereitet, kinderleicht und in kürzester Zeit fertig.