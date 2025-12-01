Alles zu oe24VIP
Nero-Kekse: Dieses Weihnachtsrezept werden Sie lieben!
© Getty Images

Unwiderstehlich

Nero-Kekse: Dieses Weihnachtsrezept werden Sie lieben!

01.12.25, 15:30
In diesem Jahr gibt es ein Rezept, das Ihre Festtage auf ein neues Level hebt: die köstlichen Nero-Kekse! Mit diesem Rezept gelingt Ihnen der Weihnachtsklassiker im Handumdrehen. 

Nero Kekse

Nero-Kekse: Dieses Weihnachtsrezept werden Sie lieben!
© Demel & Gerstner

Zutaten: Für 90 Stück

  • 300 g Butter
  • 150 g Staubzucker
  • 3 große eier
  • 210 g glattes Mehl
  • Kakao
  • 200 g Ribiselmarmelade
  • 100 g Bitterschokolade

Zubereitung *50 Minuten* *leicht*

  1. Butter, Staubzucker und etwas Mehl in der Küchenmaschine kurz verrühren. Nach und nach die Eier einarbeiten. Masse schaumig rühren. restliches Mehl und 2 bis 3 TL gesiebten Kakao unterheben.
  2. Masse in einen Dressiersack mit ,glatter Tülle der Größe 7 füllen. Ein Blech mit Backtrennpapier belegen. Masse in Form von 5 cm langen Stangerln auf das Blech dressieren und im ,Backrohr bei 160 °c circa 15 Minuten backen. Stangerl auskühlen lassen.
  3. Je zwei Stangerl mit Ribiselmarmelade zusammensetzen.
  4. Schokolade in Stücke schneiden oder grob reiben und über Wasserdampf schmelzen. Stangerl schräg zur Hälfte in Schokolade tunken.   

Zugreifen und genießen!

