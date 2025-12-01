Nero-Kekse: Dieses Weihnachtsrezept werden Sie lieben!

In diesem Jahr gibt es ein Rezept, das Ihre Festtage auf ein neues Level hebt: die köstlichen Nero-Kekse! Mit diesem Rezept gelingt Ihnen der Weihnachtsklassiker im Handumdrehen.
Nero Kekse
© Demel & Gerstner
Zutaten: Für 90 Stück
- 300 g Butter
- 150 g Staubzucker
- 3 große eier
- 210 g glattes Mehl
- Kakao
- 200 g Ribiselmarmelade
- 100 g Bitterschokolade
Zubereitung *50 Minuten* *leicht*
- Butter, Staubzucker und etwas Mehl in der Küchenmaschine kurz verrühren. Nach und nach die Eier einarbeiten. Masse schaumig rühren. restliches Mehl und 2 bis 3 TL gesiebten Kakao unterheben.
- Masse in einen Dressiersack mit ,glatter Tülle der Größe 7 füllen. Ein Blech mit Backtrennpapier belegen. Masse in Form von 5 cm langen Stangerln auf das Blech dressieren und im ,Backrohr bei 160 °c circa 15 Minuten backen. Stangerl auskühlen lassen.
- Je zwei Stangerl mit Ribiselmarmelade zusammensetzen.
- Schokolade in Stücke schneiden oder grob reiben und über Wasserdampf schmelzen. Stangerl schräg zur Hälfte in Schokolade tunken.
Zugreifen und genießen!