Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Mariah Carey
© Getty Images, instagram.com/mariahcarey

Single-Charts

Mariah Carey ist mit Weihnachts-Hit bereits auf Platz 1 in Österreich

29.11.25, 08:34
Teilen

Rechtzeitig zum 1. Advent erobert die "Christmas Queen" die Chart-Spitze in Österreich.

Egal wo man hingeht oder gerade ist - an einem Weihnachts-Song kommt keiner vorbei. "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey ist allgegenwärtig. Das wirkt sich natürlich auch auf die Chart-Platzierung aus. War sie letzte Woche noch auf Platz 2, schafft sie es aktuell ganz an die Spitze.

Mariah Carey ist mit Weihnachts-Hit bereits auf Platz 1 in Österreich
© Sony Music

Die 2007 veröffentlichte Weihnachts-Schnulze ist jetzt schon zum 18. Mal in Österreich auf Platz 1. Carey bremst damit einmal „Last Christmas“ aus und stößt sogar Taylor Swift vom Chart-Thron. Der 1984 veröffentlichte Wham!-Klassiker ist aktuell die Nummer 2 im Ranking und Swift liegt dahinter auf Platz 3.

Die Charts sind aktuell generell ganz im Zeichen von Weihnachten. So sind unter den Top 20 gerade einmal drei Songs zu finden, die nicht mit Weihnachten zu tun haben. Das Christkind kann somit schon kommen...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden