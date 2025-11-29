Mariah Carey ist mit Weihnachts-Hit bereits auf Platz 1 in Österreich

Rechtzeitig zum 1. Advent erobert die "Christmas Queen" die Chart-Spitze in Österreich.

Egal wo man hingeht oder gerade ist - an einem Weihnachts-Song kommt keiner vorbei. "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey ist allgegenwärtig. Das wirkt sich natürlich auch auf die Chart-Platzierung aus. War sie letzte Woche noch auf Platz 2, schafft sie es aktuell ganz an die Spitze.

© Sony Music

Die 2007 veröffentlichte Weihnachts-Schnulze ist jetzt schon zum 18. Mal in Österreich auf Platz 1. Carey bremst damit einmal „Last Christmas“ aus und stößt sogar Taylor Swift vom Chart-Thron. Der 1984 veröffentlichte Wham!-Klassiker ist aktuell die Nummer 2 im Ranking und Swift liegt dahinter auf Platz 3.

Die Charts sind aktuell generell ganz im Zeichen von Weihnachten. So sind unter den Top 20 gerade einmal drei Songs zu finden, die nicht mit Weihnachten zu tun haben. Das Christkind kann somit schon kommen...