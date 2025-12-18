"Zu weit gegangen": Silbereisen & Egli heizen Liebesgerüchte mit Interview an

Beatrice Egli hat sich zu den hartnäckigen Gerüchten geäußert.

Es ist DAS Gerücht in der Schlagerbranche, das alle beschäftigt. Seit Jahren wird Moderator und Sänger Florian Silbereisen und Sängerin Beatrice Egli eine heiße Affäre nachgesagt.

Fixe Verbandelung?

Bis Dezember 2018 war Florian Silbereisen mit Helene Fischer glücklich. Nach der Trennung hielt sich der fesche Schlagerstar bedeckt, was private Verbandelungen angeht. Die eine oder andere Liebelei wurde ihm nachgesagt. Aber was Fixes? Wer weiß.

Was sich aber schon lange hält ist das Gerücht, dass sich zwischen dem smarten Flori und der kecken Sängerin Beatrice Egli eine Liebelei entsponnen haben soll. Freundschaftlich verbandelt sind die beiden schon viele Jahre.

Das sagt sie zu Gerüchten

Nun hat Egli Ippen.Media mehr verraten. Und ihre Worte enthüllen so einiges. "Florian und ich haben die Geschichten und Gerüchte, die es immer mal wieder gibt, augenzwinkernd in ein Lied gefasst: Das wissen nur wir. Das beantwortet alle Fragen“, so Egli. Und bekanntermaßen ist das Lied sehr aussagekräftig. Da ist die Rede von: "Ich hör‘ sie reden, lass‘ sie reden / Vielleicht sind wir uns nah / Schon so nah, das haben sie gleich erkannt / Vielleicht sind wir ein paar / Schon ein paar Mal zu weit gegangen.“

Besonderer Funkenflug

Zu weit gegangen? Schaut man die Performances der beiden an, wie sie auf der Bühne miteinander umgehen, wie sie sich ansehen, dann ist für die Fans klar, dass hier mehr als Freundschaft im Spiel ist. Ein großer Wunsch fürs kommende Jahr - ein Liebesouting der beiden!.