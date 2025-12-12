Nach 241 Jahren: Traditionsbuchhandlung schließt am Heiligen Abend

Die Buchhandlung von Freytag & Berndt in der Wallnerstraße schließt am 24. Dezember. Nach mehr als zwei Jahrhunderten ist der stationäre Verkauf Geschichte. Der Verlag verlagert den Vertrieb vollständig ins Netz.

Ein Stück Wiener Buchkultur verschwindet. Freytag & Berndt sperrt seine einzige verbliebene Buchhandlung zu. Am 24. Dezember gehen in der Wallnerstraße 3 nach 241 Jahren endgültig die Lichter aus. Die Entscheidung ist eine Reaktion auf steigende Kosten und sinkende Umsätze im stationären Handel. Die Nachfrage nach gedruckten Reiseführern, Wanderkarten und Atlanten ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig verlagerten sich viele Verkäufe ins Netz. Heute läuft rund die Hälfte des Geschäfts über den firmeneigenen Webshop.

Am betroffenen Standort arbeiten zwölf Personen, davon neun in Teilzeit. Einige sollen zur Buchhandlung Morawa in der Wollzeile wechseln, andere ins Logistikzentrum nach Wolkersdorf. Von dort aus wird der Onlinevertrieb abgewickelt, auch der Großhandel bleibt bestehen. Die Reisebuchhandlung hingegen verschwindet aus dem Stadtbild.

MairDumont übernahm Kartografie-Sparte

Die Filiale in der Wallnerstraße war seit 2014 Anlaufstelle für Reisende, Wanderer und Kartenliebhaber. Davor befand sich das Geschäft 239 Jahre lang am noblen Kohlmarkt. Der Umzug vor 11 Jahren war bereits ein Einschnitt. Jetzt folgt das endgültige Aus.

Die Schließung steht im Zusammenhang mit strukturellen Veränderungen im Unternehmen. Im Oktober wurde die Kartografiesparte an den deutschen Reiseverlag MairDumont verkauft. Daraus entstand das neue Unternehmen Kompass Freytag & Berndt. Der restliche Betrieb bleibt bei den bisherigen Eigentümern.

Die Buchhandlung war für viele Kundinnen und Kunden mehr als nur ein Verkaufsraum. Sie war ein Ort der Beratung, der Entdeckung, des Reisens im Kopf. Jetzt bleibt davon nur noch ein leiser Abschied - und ein traditionsreicher Name, der künftig im Internet weiterlebt.