Einsatz Keplerplatz
Wien-Favoriten

Brutaler Überfall beim Keplerplatz: Zwei Syrer gefasst

13.12.25, 13:40
Die beiden Männer sollen ihre Opfer mit einem Messer, Ästen und einer Holzsäge attackiert haben.  

Nach einem brutalen Raubüberfall auf zwei Männer am 24. Juli im Bereich des Keplerplatzes in Wien-Favoriten hat die Polizei zwei Verdächtige ausgeforscht. Die beiden Syrer im Alter von 23 und 33 Jahren sollen demnach ihre Opfer mit einem Messer, Ästen und einer Holzsäge attackiert haben und ihnen Bargeld sowie Mobiltelefone geraubt haben. Beide Männer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag in einer Aussendung schrieb.

Aufgrund "intensiver und akribischer Ermittlungsarbeit" gelang es den Kriminalbeamten, die beiden Verdächtigen auszuforschen. Der 23-Jährige befand sich zum Zeitpunkt der Ausforschung bereits aufgrund anderer Delikte in Haft. Der 33-Jährige wurde am 1. Dezember durch Einsatzkräfte der Bereitschaftseinheit Wien am Flughafen Schwechat festgenommen, als er von einem Auslandsaufenthalt wieder nach Österreich eingereist war.

