Jahresrückblick

Österreicher googeln den Papst und JJ

04.12.25, 09:00
Weltkonflikte, Streaming-Hits und Aktienkurse beschäftigten Österreich. Das Google-Ranking der populärsten Suchbegriffe des Landes zeigt auch heuer wieder, was die Österreicher:innen 2025 besonders bewegt hat.

Wie alt ist der neue Papst? Und gleich an zweiter Stelle: Wie alt ist Songcontest-Sieger JJ? Das sind die Top-Altersfragen bei Google in Österreich im Jahr 2025.

Das Jahr 2025 war geprägt von Tragödien und internationalen Schlagzeilen - das spiegelt sich auch in den diesjährigen Suchanfragen der Österreicher:innen wider. Vor allem der tragische Amoklauf an einer Grazer Schule, das Messerattentat in Villach und der Fall rund um den achtjährigen Fabian aus Güstrow erschütterten viele Menschen in Österreich. Auch internationale Konflikte und weltpolitische Entwicklungen sorgten für Aufregung. Doch auch erfreuliche Nachrichten wie der Eurovision-Songcontest-Sieg von JJ begeisterten die Österreicher:innen. Zudem sorgten die Nachfrage nach den Labubu-Figuren, der Skandal rund um das Coldplay-Konzert und der virale Hype um Elch Emil während seiner Durchreise durch Österreich für Gesprächsstoff.

Benko besonders gefragt

Österreichische Promis wie Tennis-Star Lilli Tagger, die gleich in zwei Listen vertreten ist, Signa–Gründer René Benko oder Christa Kummer, die ihren Abschied als ORF-Wetter Moderatorin verkündete, waren besonders gefragt. Die Doku “Babo - Die Haftbefehl Story" über den deutschen Rapper Haftbefehl wurde medial viel diskutiert, so ist er gleich in vier Listen vertreten.

„Der Google-Jahresrückblick zeigt, wie prägende, überraschende und tragische Ereignisse das Suchverhalten der Österreicher:innen beeinflussen. Gleichzeitig sorgten auch außergewöhnliche und kuriose Phänomene für besondere Aufmerksamkeit – allen voran Elch Emil, der während seiner Durchreise durch Österreich zum viralen Liebling wurde. Auch der skurrile Fall rund um das Coldplay Konzert und den Geschäftsführer der Firma Astronomer führten zu einem verstärkten Suchinteresse”, sagt Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher Google Austria.
Hier die spannendsten und relevantesten Ergebnisse und Kategorien der heurigen Auswertung von Google #YearInSearch für Österreich.

Die Top 10 Suchbegriffe des Jahres

1. Amoklauf Graz
2. iPhone 17
3. Iran
4. Tesla Aktie
5. Klub WM
6. Schneewarnung
7. Labubu
8. Rheinmetall Aktie
9. JJ
10. Donald Trump

Google-Topfragen 2025 in Österreich.

Google-Topfragen 2025 in Österreich.

© google

Österreicher des Jahres

1. JJ
2. Herbert Kickl
3. Lilli Tagger
4. René Benko
5. Karl-Heinz Grasser
6. Robert Kratky
7. Christa Kummer
8. Christian Stocker
9. Aaron Karl
10. Karl Nehammer

Chronik: Pilnaceks Smartwatch in den Top10

1. Elch Emil
2. Haftbefehl
3. Andy Byron
4. Tomorrowland
5. Maul- und Klauenseuche
6. Santorini
7. Rebecca Reusch
8. Blatten
9. Botulismus
10. Pilnacek Smartwatch

Zum Fall Pilnacek erschien auch eine oe24.TV-Doku, die den Fragen zum Todesfall und den darauffolgenden Ermittlungen nachgeht.

 

Top 10 Politik: Harald Mahrer vor Alexander Pröll

2025 zeichnete sich durch politische Krisen, Neubesetzungen sowie Rücktritte aus. Besonders intensiv wurde nach dem US-Präsidenten Donald Trump gesucht, der immer wieder für Schlagzeilen sorgte, sowie nach Herbert Kickl und der deutschen Politikerin Alice Weidel. Auch der neue New-Yorker-Bürgermeister Zohran Mamdani sorgte im Zuge der Wahl für großes Interesse.
1. Donald Trump
2. Herbert Kickl
3. Alice Weidel
4. Christian Stocker
5. Karl Nehammer
6. Friedrich Merz
7. Harald Mahrer
8. Zohran Mamdani
9. JD Vance
10. Alexander Pröll

Top 10 Wirtschaftsnachrichten

Die weltweiten politischen Änderungen und auch Krisen des letzten Jahres haben sich auf die Suchergebnisse rund um wirtschaftliche Themen ausgewirkt: Aktien von Tesla, des Unternehmens Rheinmetall, Nvidia und Steyr Motors haben besonderes Interesse geweckt.Auch die Aktienindizes Dow Jones, DAX und ATX sowie die digitale Währung XRP sind in der Liste vertreten.

1. Tesla Aktie
2. Rheinmetall Aktie
3. Dow Jones
4. Nvidia Aktie
5. DAX
6. XRP
7. Trump Coin
8. Steyr Motors Aktie
9. S&P 500
10. ATX
  

Der Jahresrückblick ”Year in Search”

Google erstellt die Jahrestrends ”Year in Search” auf Basis von über einer Milliarde Suchanfragen, die jedes Jahr verarbeitet werden. Neben dem “Year in Search”-Jahresabschluss, der die beliebtesten Top-Trends des Jahres unterstreicht, hat Google auch verschiedene Tools, die einen Einblick in globale, regionale, vergangene und gegenwärtige Suchtrends gewähren. Diese Tools können nicht verwendet werden, um einzelne Benutzer:innen zu identifizieren, denn sie stützen sich auf anonymisierte und gesammelte Auszählungen. Sie können diese Tools das ganze Jahr hindurch erforschen und nutzen.

Was sind die Google Trends?

Google ermittelt die Trends des Jahres durch die Auswertung von Trillionen von Suchanfragen, welche die Nutzer:innen im Laufe des Jahres getätigt haben. Dabei können unsere Tools nie dazu verwendet werden, individuelle Nutzer:innen und deren Interessen zu identifizieren; sie basieren auf anonymisierten, aggregierten Daten, die erfassen, wie oft bestimmte Begriffe im Zeitablauf gesucht wurden.
Alle hier veröffentlichten Listen sind „trending searches“, also die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres. Dies sind Begriffe, bei denen die betreffenden Suchanfragen 2025 für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben. Diese aufsteigenden Begriffe werden dann nach dem Suchinteresse in der jeweiligen Phase absteigend sortiert.

Über Google

Google hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Informationen der Welt zu organisieren und sie allgemein zugänglich und nutzbar zu machen. Dazu gehört es auch, künstliche Intelligenz ambitioniert, verantwortungsvoll und im Austausch mit anderen weiterzuentwickeln, so dass alle davon profitieren können. Google-Produkte wie Search, Maps, Gmail, Chrome, Gemini, Pixel-Smartphones und -Watches oder Plattformen wie YouTube spielen im täglichen Leben von Milliarden Menschen eine wichtige Rolle. In Österreich ist Google seit 2006 mit einem Büro in Wien vertreten und beschäftigt mehr als 70 Mitarbeitende. Gemeinsam mit lokalen Partnern arbeitet Google Austria an zahlreichen Digitalisierungsprojekten, etwa in den Bereichen Bildung, Handel, Infrastruktur, Klima- oder Datenschutz. Google unterstützt Unternehmen in Österreich bei ihrer digitalen Transformation, fördert Projekte im Bereich Digital Skills, kooperiert mit Start Ups und engagiert sich für Female Empowerment. Google ist eine Tochtergesellschaft von Alphabet Inc.

