Mercedes
Luxus-Projekt

Mercedes baut ganzes Stadtviertel in der Wüste

18.12.25, 11:36
Die "Mercedes-Benz-City" erstreckt sich über 117 Fußballfelder und soll Luxuswohnungen, Einkaufsmeilen, Parks, Wellness-Resorts und "Mobilitätszentren" bieten.

Mercedes startet in Dubai, der Wirtschaftsmetropole der Vereinigten Arabischen Emirate, ein Mega-Luxusprojekt: Zusammen mit dem lokalen Entwickler Binghatti entsteht die "Mercedes-Benz-City", ein Stadtviertel von 836.000 Quadratmetern – so groß wie 117 Fußballfelder. Geplant sind Luxuswohnungen, Einkaufsmeilen, Parks, Wellness-Resorts und "Mobilitätszentren". Das Konzept soll den Bewohnern alle täglichen Bedürfnisse bieten und Mercedes als Marke zu einem "echten Zuhause" machen, berichtet der Schweizer "Blick". Parallel wächst bereits der 341 Meter hohe Mercedes-Tower mit 65 Stockwerken und 150 Luxusresidenzen, deren Preise bis zu 23,5 Millionen Dollar reichen; die Fertigstellung ist für 2026 geplant, die Kosten werden auf rund eine Milliarde Dollar geschätzt.

Gleichzeitig verabschiedet sich Mercedes von seiner Luxusstrategie im Autogeschäft: Nach einem Gewinnrückgang von fast einem Drittel im dritten Quartal plant der Konzern wieder Autos für alle Preisklassen statt ausschließlich für die Oberklasse. Während in Stuttgart die breite Masse bedient wird, setzt Mercedes in Dubai weiterhin auf Prestige und Luxus.

