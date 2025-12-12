Diese Christkindlmärkte in Wien haben auch nach Weihnachten noch offen

Haben Sie auch das Gefühl, die Weihnachtszeit vergeht viel zu schnell? Wer die festliche Stimmung noch verlängern will, findet in Wien zum Glück zahlreiche Christkindlmärkte, die auch nach dem 24. Dezember noch geöffnet haben.

In der stressigen Vorweihnachtszeit bleibt die besinnliche Stimmung oft auf der Strecke. Aber keine Sorge: In Wien haben einige der schönsten Weihnachtsmärkte auch nach dem 24. Dezember noch geöffnet! Wenn Sie den festlichen Zauber noch ein wenig länger genießen möchten, verraten wir Ihnen die besten Tipps für After-Christmas-Punsch und Glühwein!

Christkindlmarkt am Rathausplatz

© Getty Images

Öffnungszeiten: 14.11.2025 - 26.12.2025

Der Christkindlmarkt am Rathausplatz ist nicht nur einer der bekanntesten Märkte, er wurde sogar zum schönsten Christkindlmarkt der Welt gekürt und das zu Recht! Bis zum 26. Dezember kann man noch zwischen den festlich beleuchteten Ständen flanieren, sich mit Weihnachtsleckereien stärken und den besten Punsch der Stadt genießen.

Wer nach dem 26. Dezember noch Lust auf winterliche Aktivitäten hat, darf sich freuen: Ab dem 23. Jänner verwandelt sich der Rathausplatz in den Wiener Eistraum und lädt zum Eislaufen ein!

Weihnachtsdorf am Stephansplatz

Öffnungszeiten: 08.11.2025 - 26.12.2025

Das Weihnachtsdorf am Stephansplatz gehört definitiv zu den beliebtesten Märkten. Direkt im Herzen der Stadt gelegen, taucht der Markt die Besucher in eine märchenhafte Weihnachtswelt. Zwischen den historischen Gebäuden findet man nicht nur heimisches Kunsthandwerk, sondern auch eine köstliche Auswahl an festlichen Leckereien. Am 25. und 26. Dezember können Sie hier noch zwischen 11 und 19 Uhr das Weihnachtsflair genießen.

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere

© Getty Images

Öffnungszeiten: 14.11.2025 - 31.12.2025

Vor dem prachtvollen Schloss Belvedere strahlt noch bis zum 31. Dezember der festliche Lichterglanz. Hier kann man durch die Kunsthandwerksstände stöbern, sich den Magen mit Punsch und köstlichen Schmankerln füllen und die Kids ins nostalgische Karussell setzen.

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn

Öffnungszeiten: 6.11. 2025 – 6.1.2026

Einer der längsten geöffneten Weihnachtsmärkte in Wien befindet sich vor dem beeindruckenden Schloss Schönbrunn. Hier erwarten die Besucher mehr als 90 Stände mit handgefertigten Kunstwerken, kulinarischen Köstlichkeiten und einer wundervollen winterlichen Atmosphäre. Der perfekte Ausklang für die Weihnachtsfeiertage!

Wintermarkt am Riesenradplatz

Öffnungszeiten: 21.11.2025 – 6.1.2026

Der Wintermarkt ist bis zum 6. Jänner geöffnet und lässt das Prater-Ambiente in festlichem Glanz erstrahlen. Egal, ob Sie die Aussicht vom Riesenrad genießen oder sich bei einem heißen Getränk von der winterlichen Atmosphäre verzaubern lassen, dieser Markt verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein.

In Wien lässt sich die festliche Stimmung noch bis tief ins neue Jahr verlängern. Also, wenn Sie auch nach dem 24. Dezember nicht genug vom Glühwein und der weihnachtlichen Atmosphäre haben, ab auf diese Märkte!