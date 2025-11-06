Laut CNN: Dieser Christkindlmarkt in Wien ist der schönste der Welt

Der US-amerikanische Nachrichtensender CNN hat die schönsten Weihnachtsmärkte der Welt gekürt. Ein Christkindlmarkt in Wien schafft es sogar auf Platz eins!

Nur noch 49 Tage bis Weihnachten! Diese Woche öffnen die ersten Christkindlmärkte wieder ihre Pforten und tauchen Wien in vorweihnachtliche Stimmung: Es duftet nach Punsch und gebrannten Mandeln, Glühweinbecher klirren, Kinderaugen leuchten. Manche Märkte locken mit nostalgischem Kitsch und traditionellem Handwerk, andere mit moderner Inszenierung, kulinarischen Highlights oder beeindruckender Kulisse.

Doch einige davon schaffen es, über die Stadtgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit zu sorgen und zählen laut internationalen Rankings längst zu den schönsten Weihnachtsmärkten der Welt.

© Getty Images

CNN kürt die schönsten Weihnachtsmärkte der Welt

Das US-Nachrichtenportal CNN kürt jedes Jahr die besten Weihnachtsmärkte weltweit - in der Auswahl finden sich Adventmärkte von Barcelona bis nach Helsinki. Der Großteil liegt in Europa - und das aus gutem Grund. Christkindlmärkte haben ihren Ursprung im deutschsprachigen Raum, und die Tradition reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück: Der weltweit erste Weihnachtsmarkt fand laut CNN 1298 sogar in Wien statt. Seitdem hat sich diese festliche Tradition über Jahrhunderte in Europa verbreitet und wird inzwischen auch in Asien und Nordamerika gefeiert. Ein besonders gelungenes Beispiel dafür ist der beliebte Christkindlmarket in Chicago.

Ein besonderes Highlight: Wie schon im vergangenen Jahr, schafft es auch 2025 wieder ein Wiener Markt an die Spitze. Einmal mehr zeigt sich: Wenn es um festliche Stimmung geht, ist Wien einfach unschlagbar.

© Getty Images

Weihnachtszauber in Wien

An erster Stelle der Liste steht der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz. CNN zählt ihn zu den besten Weihnachtsmärkten der Welt und beschreibt einen Besuch vor Ort als „magisches Weihnachtsspektakel“. Besonders hervorgehoben wurden die Attraktionen wie das Kinder-Riesenrad und die klassische Krippe. Als absolutes Highlight gilt der „Baum der Herzen“ – ein Ahornbaum mit hunderten leuchtenden Herzen. Auch das kulinarische Angebot mit Lebkuchen, Punsch und zahlreichen anderen Speisen ist laut CNN einen Besuch wert.

© Getty Images

Die Top 15 Weihnachtsmärkte der Welt

Wien, Österreich: Christkindlmarkt am Rathausplatz Basel, Schweiz: Basel Weihnachtsmarkt Strasbourg, Frankreich: Strasbourg Weihnachtsmarkt Brüssel, Belgien: Brussels Winter Wonders Prag, Tschechien: Weihnachtsmarkt auf dem Altstädter Ring Barcelona, Spanien: Fira de Santa Llucia Florenz, Italien: I Mercati Natale, Piazza Santa Croce Zagreb, Kroatien: Advent in Zagreb Kopenhagen, Dänemark: Tivoli Weihnachtsmarkt Tallinn, Estland: Tallinn Christmas Market Stockholm, Schweden: Skansen’s Christmas Market Helsinki, Finnland: Tuomaan Markkinat Budapest, Ungarn: Budapest Basilica Christmas Market Berlin, Deutschland: Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt London, UK: Hype Park Winter Wonderland

Wer die Vorweihnachtszeit in vollen Zügen genießen möchte, sollte diese Weihnachtsmärkte besuchen!