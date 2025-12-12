Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 12.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Cool statt streitlustig! Seien Sie einfach ein bisschen pragmatischer! Beruf: Es genügt, genau nachzurechnen, um sich vernünftig zu entscheiden.

Es genügt, genau nachzurechnen, um sich vernünftig zu entscheiden. Fitness:Stressen Sie sich und andere nicht! Reagieren Sie möglichst flexibel!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Großzügiger und toleranter, dann fühlt man sich bei Ihnen heute wohl! Beruf: Es genügt, Zahlen und Fakten sprechen zu lassen, ganz ohne Druck!

Es genügt, Zahlen und Fakten sprechen zu lassen, ganz ohne Druck! Fitness:Bloß keinen Stress! Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihr Wohlbefinden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Sie wollen bestimmt wieder zu viel. Unruhe bezähmen und cool bleiben! Beruf: Denkanstöße annehmen, statt voreilig und eigenmächtig zu entscheiden!

Denkanstöße annehmen, statt voreilig und eigenmächtig zu entscheiden! Fitness: Verfallen Sie nicht wieder in Hektik! Lieber langsam und kontrolliert!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Emotionen mal abklingen lassen, um auf den Verstand hören zu können! Beruf: Gut, wenn Sie vernünftigen Überlegungen folgen. Was sagen die Fakten?

Gut, wenn Sie vernünftigen Überlegungen folgen. Was sagen die Fakten? Fitness:Kühlen Kopf und Ruhe bewahren, langsam und wohlüberlegt vorgehen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Viel gelassener und geduldiger! Ernsthaftes Auftreten kommt besser an. Beruf: Beugen Sie sich praktischen Überlegungen, lenken Sie einsichtig ein!

Beugen Sie sich praktischen Überlegungen, lenken Sie einsichtig ein! Fitness:Seien Sie gesundheitsbewusster, drosseln Sie Ihren Einsatz vernünftig!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Viel flexibler und nachgiebiger! Punkten können Sie nur mit Toleranz. Beruf: Fügen Sie sich möglichst kooperativ ins Teamwork, statt zu streiten!

Fügen Sie sich möglichst kooperativ ins Teamwork, statt zu streiten! Fitness:Es wird stressig. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, um in Ruhe zu essen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Ein bisschen realistischer, statt sich und den Partner zu überfordern! Beruf: Mit einer vernünftigen, pragmatischen Haltung steigen Sie besser aus.

Mit einer vernünftigen, pragmatischen Haltung steigen Sie besser aus. Fitness:Programm deutlich reduzieren, Konzentration auf Wesentliches richten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Wer sich hilfsbereit nützlich macht, kommt bestimmt viel besser an. Beruf: Lassen Sie sich nicht verwirren! Konzentration auf das Naheliegende!

Lassen Sie sich nicht verwirren! Konzentration auf das Naheliegende! Fitness: Je einfacher Sie alles halten, desto besser kommen Sie durch den Tag.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Lassen Sie doch Ruhe und Frieden einkehren, statt Unruhe zu stiften! Beruf: Eigensinn ist fehl am Platz, nehmen Sie Unterstützung dankbar an!

Eigensinn ist fehl am Platz, nehmen Sie Unterstützung dankbar an! Fitness:Stress loslassen! Heute sind Ruhe, Vernunft und Disziplin gefordert.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Sie kommen heute sicher gut an. Halten Sie sich nur mit Kritik zurück! Beruf: Gehen Sie in administrativen Fragen einfach mit gutem Beispiel voran!

Gehen Sie in administrativen Fragen einfach mit gutem Beispiel voran! Fitness: Mit einem guten Schuss Gelassenheit haben Sie alles besser im Griff.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Gehen Sie Ihrem Gegenüber hilfreich zur Hand, ganz cool, ohne Hektik! Beruf: Keine spitzen, kritischen Bemerkungen! Lassen Sie eher Taten sprechen!

Keine spitzen, kritischen Bemerkungen! Lassen Sie eher Taten sprechen! Fitness:Ein guter Regenerationstag. Planen Sie daher etwas mehr Erholung ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Nehmen Sie Kritik und Bedenken ernst und hören Sie auf Ihren Partner! Beruf: Widersprüchliche Vorgaben? Cool bleiben und das Notwendige anpacken!

Widersprüchliche Vorgaben? Cool bleiben und das Notwendige anpacken! Fitness:Ruhe bewahren! Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie für sich brauchen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.