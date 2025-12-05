Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Unfall Alkoven
© FF Alkoven/Hermann Kollinger

Unfall in Alkoven

Auto kracht in Linienbus: 12 Verletzte

05.12.25, 08:15
Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus sind am Donnerstag in Alkoven (Bezirk Eferding) zwölf Personen verletzt worden, zwei davon schwer. 

Die Unfallursache war unklar, berichtete die Polizei am Freitag. Der Bus und das Auto waren auf der Eferdinger Straße (B129) in unterschiedlichen Fahrtrichtungen unterwegs. Wieso die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, muss erst geklärt werden.


 

Der 70-jährige Pkw-Lenker und seine 67-jährige Frau, die am Beifahrersitz saß, wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Buslenker und neun Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. Der Chauffeur und ein Fahrgast sowie das schwer verletzte Ehepaar wurden ins Spital gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

