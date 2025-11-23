Tränen, geheime Küsse und große Stars bei "Giovanni Zarrella Show"

Bei Giovanni Zarrella wurde diesmal nicht nur gesungen, sondern auch viel gefühlt: Ein Kultsong, feuchte Augen und ein versteckter Kuss sorgten für die bewegendsten Minuten des Showabends.

In der neuen Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ lag ein besonderer Zauber in der Luft. Was als musikalischer Abend begann, entwickelte sich schnell zu einer emotionalen Reise voller Erinnerungen, berührender Gesten – und einem Moment, den die TV-Kameras fast verpasst hätten.

Nicole kehrt zurück zu dem Lied, das alles veränderte

Für viele Zuschauer ist es ein Stück Musikgeschichte: Als Nicole 1982 mit „Ein bisschen Frieden“ den Eurovision Song Contest gewann, veränderte dieser Abend das Leben der damals 17-Jährigen – und das ihres Entdeckers Ralph Siegel.

Zwischen Nicole und Ralph Siegel gab es große Emotionen. © oe24

Mehr als vier Jahrzehnte später steht sie wieder auf einer großen Bühne, diesmal bei Giovanni Zarrella, um genau diesem Mann zu danken.

Die Halle ist still, als ein Einspieler die gemeinsame Karriere des Erfolgstrios zeigt. Dann wendet sich Ralph Siegel an seine ehemalige Schülerin, sichtbar bewegt. Nicole antwortet mit brüchiger Stimme. Sie erinnert an den Abend in Harrogate, an das Friedenslied, das damals wie heute in unruhigen Zeiten berührt.

„Dieses Lied hat nichts, absolut gar nichts an Bedeutung verloren“, sagt sie – und kämpft gegen die Tränen. Im Publikum glänzen viele Augen, selbst erfahrene Live-Show-Fans versuchen unauffällig, sich die Wangen zu trocknen.

Was im TV nicht zu sehen war: Ein kurzer, inniger Moment

Während im Saal emotionale Schwere herrscht, passiert etwas, das die Kameras nicht einfangen: Ralph Siegel beugt sich zu seiner Frau Laura, die an seiner Seite sitzt – und beide teilen einen kleinen, schnellen Kuss. Ein stiller, sehr privater Moment mitten im großen Showtrubel. Nur jene, die zufällig in seine Richtung blickten, konnten ihn beobachten.

Hinter den Kulissen: Warmtanzen, Gänsehaut – und eine Atmosphäre zum Mitfiebern

Schon lange vor der Live-Schaltung ist die Stimmung elektrisierend. Der energiegeladene „Warm-Up-Mann“ Christian Oberfuchshuber sorgt für ausgelassene Vorfreude, Giovanni Zarrella begrüßt sein Publikum wie alte Freunde. Für ihn ist der Abend ein Meilenstein: die 20. Ausgabe seiner Show.

Als Nicole schließlich ihr Medley präsentiert und Ralph Siegel im Publikum steht, hält die Baden-Arena den Atem an. Die Umarmung nach dem Auftritt – eng, vertraut, voller Dankbarkeit – ist einer der emotionalsten Augenblicke der ganzen Sendung.

Ein Abend, der bleibt

Viele Tränen, viel Wärme, ein Kuss, der fast unbemerkt blieb – und ein Lied, das nach über 40 Jahren immer noch mitten ins Herz trifft. Giovanni Zarrella wollte eine besondere Show. Er hat sie bekommen.