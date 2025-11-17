Alles zu oe24VIP
Zarrella
© Getty Images

Verbrennungen

Unfall! Stefano Zarrella zeigt Verbrennungen: "Wusste nicht, wie schlimm es ist!"

17.11.25, 08:30
Teilen

Influencer Stefano Zarrella hat sich beim Backen ordentlich weh getan.

Auf Instagram schreibt Stefano  Zarrella , der als kulinarischer Influencer über 2 Millionen Follower anlockt, es sei ein schöner Start in den Tag gewesen: "Cappuccino, lange Gespräche mit der Familie, ein Spaziergang alles ganz ruhig und easy…"

Stefano mit Bruder Giovanni (rechts)

"Hatte richtig Panik!"

Aber dann... wurde ihm ein Rezept zum Verhängnis! Für seine Follower wollte Stefano Churros zubereiten, eine Süßigkeit, die in heißem Fett rausgebacken wird. Und genau  das wurde zum Problem, wie Stefano schreibt: "als ich gerade den Teig ins Fett geben wollte, ist mir plötzlich das heiße Fett ins Gesicht gesprungen sogar ohne, dass überhaupt etwas im Frittierfett drin war. Ich war komplett im Schock und hatte richtig Panik, weil ich nicht wusste, wie schlimm es ist & hatte um ehrlich zu sein auch Angst in den Spiegel zu gucken. Hatte auch keine klaren Gedanken mehr."

Werden Narben bleiben?

Bruder Giovanni war gleich zur Stelle und brachte seinen völlig aufgelösten Bruder ins Spital. Dort hieß es, dass er großes Glück gehabt habe, denn Verbrennungen können oft sehr viel schlimmer ausfallen. Er müsse nun heilen und wenn Stefano Glück hat, ist von dem Frittier-Unfall bald nichts mehr zu sehen.

