Jana Ina Zarrella: "So hübsch!" Fans staunen in Clip über ihre Tochter

Fans trauen den Augen kaum: Die Tochter von Jana Ina Zarrella ist fast so groß wie ihre Model-Mama.

Moderatorin Jana Ina Zarella (48) hat auf Insta einen Clip veröffentlicht und schreibt dazu: "Ab in die Heimat Und eine bessere Reisebegleitung hätte ich mir nicht wünschen können Mit wem reist ihr am liebsten?"

Mehr zum Thema

Girls Trip

Darin ist sie mit ihrer Tochter zu sehen und macht eine Ankündigung. Nämlich, dass ein Girls-Trip bevorstehe. Und schon landen Mama und Tochter im Clip in der Urlaubsdestination - vor einem Pool ist das Duo zu sehen.

Großes Kind

Doch nicht das schöne Ambiente sticht hervor, sondern Jana Inas Tochter! Die ist nämlich fast so groß wie die Modelmama! Rund 1,75 Meter misst die Mama, die Tochter ist nur wenig kleiner und das mit 12 Jahren! Die Fans sind begeistert...