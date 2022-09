Diese Hollywood-Stars dürfen nicht mehr nach Russland

Keine Gnade für Hollywood-Stars: Wegen der Unterstützung der Ukraine stehen manche Schauspieler aus den USA nun auf der schwarzen Liste Russlands.

Die Schauspieler Ben Stiller und Sean Penn sind die jüngsten prominenten Persönlichkeiten, die auf Russlands wachsender Liste von Personen stehen, denen die Einreise ins Land vorenthalten wird. Die beiden Prominenten gesellten sich zu mehreren Mitgliedern des Kongresses, hochrangigen Regierungsbeamten und Vertretern der "Geschäfts- und Fachwelt" sowie anderen "kulturellen Persönlichkeiten", teilte das russische Außenministerium mit.

Beide Schauspieler haben öffentlich ihre Unterstützung für die Ukraine bekundet. enn reiste Anfang des Jahres in die Ukraine, um einen Dokumentarfilm über die Beziehungen des Landes zu Russland zu produzieren. Am Tag vor der russischen Invasion traf er sich mit Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Wenn man in der Ukraine war, muss einem der Kampf in den Sinn kommen", sagte Penn später dem Magazin Hollywood Authentic über diese Erfahrung. Und man denkt, was für ein Jahrhundert ist das? Ich war nämlich neulich an einer Tankstelle in Brentwood und denke jetzt darüber nach, gegen Russland zu den Waffen zu greifen? Was zum Teufel ist hier los?'

Stiller traf sich mit Zelenskyy, den er einen "Helden" nannte, im Juni in seiner Rolle als Botschafter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen. Er traf sich auch mit Ukrainern, die täglich von der Invasion betroffen sind.