Kurz vor Weihnachten: George Clooney trauert um seine Schwester

George Clooney muss kurz vor Weihnachten Abschied von seiner Schwester Adelia Zeidler nehmen, die im Alter von 65 Jahren ihrem Krebsleiden erlag.

George Clooneys Schwester Adelia "Ada" Zeidler verstarb am 19. Dezember friedlich im St. Elizabeth Healthcare in Edgewood, Kentucky, umgeben von ihren Liebsten.

Clooney erklärte gegenüber dem People-Magazin: "Meine Schwester Ada war meine Heldin. Sie stellte sich dem Krebs mit Mut und Humor. Ich habe nie jemanden getroffen, der so tapfer war. Amal und ich werden sie schrecklich vermissen."

Geburt und Familie

Ada Zeidler wurde am 2. Mai 1960 in Los Angeles geboren und nach ihrer Urgroßmutter benannt.

Amal und George Clooney © Getty

Ausbildung und Beruf

Nach ihrem Studium in Louisville und Nordkentucky arbeitete Ada als Buchhalterin. Sie war Künstlerin und unterrichtete mehrere Jahre lang Kunst an der Augusta Independent School. Zudem war sie aktives Mitglied eines lokalen Buchclubs und der Augusta Art Guild.

Ehe und Kinder

Am 14. März 1987 heiratete Ada in Augusta den pensionierten Armeehauptmann Norman Zeidler. Aus der Ehe gingen die Kinder Nick Zeidler und Allison Zeidler Herolaga hervor. Ada hinterlässt zudem ihren Bruder George Clooney und dessen Frau Amal. Ihr Ehemann Norman verstarb bereits am 11. Oktober 2004 an einem Herzinfarkt.

Beerdigung

Die Beerdigung findet am 22. Dezember statt. Anstelle von Blumen wird um Spenden für die Knoedler Memorial Library in Augusta gebeten.