Nadine Mirada zeigt ihr Opernball-Kleid - ES ist atemberaubend!

Das Model aus Oberösterreich zeigt uns ihr Hammer-Kleid für den Opernball!

Die Devise: schwarz, eng, sexy und doch unfassbar elegant!

Die brünette Schönheit teilt erstmals ihr Opernball-Kleid, nur knapp 24 Stunden vor offiziellem Beginn der Ballnacht.

© Diana catch

Mit einer schlichten und sehr funkelnden Tasche von Humanic und Silberschmuck von Mandana präsentiert sie sich in langer Robe von Alexandre Vauthier.