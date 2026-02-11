Alles zu oe24VIP
Nadine Mirada zeigt ihr Opernball-Kleid - ES ist atemberaubend!
© Diana catch

Model

Nadine Mirada zeigt ihr Opernball-Kleid - ES ist atemberaubend!

11.02.26, 19:21
Das Model aus Oberösterreich zeigt uns ihr Hammer-Kleid für den Opernball! 

Die Devise: schwarz, eng, sexy und doch unfassbar elegant! 

Die brünette Schönheit teilt erstmals ihr Opernball-Kleid, nur knapp 24 Stunden vor offiziellem Beginn der Ballnacht. 

Nadine Mirada
© Diana catch

Mit einer schlichten und sehr funkelnden Tasche von Humanic und Silberschmuck von Mandana präsentiert sie sich in langer Robe von Alexandre Vauthier.

