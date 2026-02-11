Nadine Mirada zeigt ihr Opernball-Kleid - ES ist atemberaubend!

Das Model aus Oberösterreich zeigt uns ihr Hammer-Kleid für den Opernball!
Die Devise: schwarz, eng, sexy und doch unfassbar elegant!
Die brünette Schönheit teilt erstmals ihr Opernball-Kleid, nur knapp 24 Stunden vor offiziellem Beginn der Ballnacht.
© Diana catch
Mit einer schlichten und sehr funkelnden Tasche von Humanic und Silberschmuck von Mandana präsentiert sie sich in langer Robe von Alexandre Vauthier.