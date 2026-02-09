Opernball 2026: Wer geht und wer nicht geht

Wenn am Donnerstag der 68. Opernball in der Staatsoper beginnt, sorgen einige Gäste - und das Nichterscheinen anderer - definitiv für Gesprächsstoff.

Champagner, Frack und fette Rechnungen: Während das Volk den Gürtel enger schnallt, steigt in der Staatsoper der größte Ball des Jahres. Die Politik fährt dabei ein Minimal-Programm. Während Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer wie die Staatsspitze repräsentieren, klafft in der Regierungsbank eine Lücke. Kanzler Christian Stocker ist durch einen EU-Termin in Brüssel verhindert. Antanzen wird hingegen Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler. Er bringt statt eines Staatsgastes seinen Freund Max Minichmayr mit.

Logen-Wahnsinn: Luxus-Preise trotz Sparstift

Die Preise für das „Staatsgewalze“ sind so gesalzen wie nie: Eine Rangloge kostet heuer unfassbare 26.000 Euro. Wer nur den Fuß in die Tür setzen will, brennt 410 Euro für die Eintrittskarte ab.

Babler geht mit Freund zum Opernball. © instagram

Allerdings kosten die Logen für den Bundespräsidenten und auch die eine große Loge für die Regierung nichts. Lediglich die "Konsumation" ist zu bezahlen. So heißt es heuer vielleicht Mineralwasser statt Champagner.

Aus der ÖVP erwartet werden noch Staatssekretärin Elisabeth Zehetner sowie Staatssekretär Alexander Pröll. Aus der SPÖ kommt noch Infrastrukturminister Peter Hanke. Alle beginnen in der Kanzlerloge, dann startet die Tour durch die Prachtstiegen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) kommt nicht. Als einzige Politikerin mit eigener Loge tritt Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) auf. Sie empfängt dabei die philippinische und die albanische Außenministerin als Staatsgäste.

Wirtschaftskammer Wien: Trotz Skandalen am Ball

In der Loge der Wirtschaftskammer Wien fungiert Walter Ruck erneut als Gastgeber. Doch über seinem Auftritt hängen dunkle Wolken. Erst vor wenigen Wochen erhob die FPÖ schwere Vorwürfe wegen Postenschachers und Intransparenz in der Wiener Kammer. Von einem „Sumpf“ ist die Rede, Jobs und Geldpreise an Rucks Familienmitglieder sorgen für Unmut. Dass Ruck jetzt bei Austern und Sekt netzwerkt, während viele Betriebe ums Überleben kämpfen, sorgt für massive Kritik.

© APA

Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird in einer Loge zu sehen sein. In der Bundeshauptstadt herrscht ein strenger Sparkurs, doch der Bürgermeister will sich den Ball natürlich nicht entgehen lassen.

Wirtschaftskammer Österreich: Wegen Skandalen diesmal nicht beim Opernball

Aus der Wirtschaftskammer Österreich heißt es hingegen: "Wir sind heuer nicht am Opernball. Auch Präsidentin Martha Schultz kommt nicht."

Nachdem sich die Kammerfunktionäre klammheimlich ihre Bezüge um mehr als 50 Prozent erhöhen wollten - mitten in der Wirtschaftskrise und Pleitewelle heimischer Unternehmen - tritt man jetzt leiser auf. Bis auf die Wirtschaftskammer Wien, wo man offenbar keine Gespür für die Wut bei Unternehmern und vielen "kleinen Leuten" hat. Walter Ruck tanzt trotz allem.

Aus der Wirtschaftskammer Österreich heißt es gegenüber oe24: "Aus Spargründen nimmt die WKÖ heuer nicht am Ball teil, da die Präsidentin fünf Millionen Euro einsparen will." Der abgesagte Ballbesuch ist eine der Sparmaßnahmen.

Auch die Industriellenvereinigung verzichtet auf eine Loge. Auch die OMV verzichtet.

Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat im zweiten Rang dafür sogar zwei Logen angemietet.

Sebastian Kurz hat heuer wieder zwei Logen. © Andreas Tischler

Sharon Stone in Wien

„Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer hat Weltstar Sharon Stone eingeladen - sie ist bereits in Wien gelandet. Nur wenige Meter weiter wird es nostalgisch, wenn Jacqueline und Leo Lugner mit „Die Nanny“ Fran Drescher in der Traditionsloge Platz nehmen. Auch die Beauty-Industrie drängt nach vorne: L’Oréal feiert Premiere, während Siemens-Chefin Patricia Neumann und Kristall-Erbin Giovanna Engelbert (mit Jude Laws Tochter Iris) zeigen, wie man Business mit Glamour verbindet.

In der Casinos Austria-Loge (die selbe wie jedes Jahr) heißen die Gastgeber Erwin van Lambaart, CEO Casinos Austria und Österreichische Lotterien Andreas Bierwirth, CTO Casinos Austria und Österreichische Lotterien.