Museum der Illusionen schafft Platz für neue Highlights

Bereits seit 2017 sorgt das Museum der Illusionen für optische Täuschungen und verblüffende Effekte. Nach neun Jahren erfolgreich verdoppelt sich die Erlebniswelt im Palais Esterhazy in der Innenstadt .

Das Museum der Illusionen in Wien wächst. Am 19. März öffnet die erweiterte Erlebniswelt im Palais Esterhazy ihre Türen und bietet doppelt so viel Platz für optische Täuschungen und verblüffende Räume. Einen Tag davor steigt das feierliche Grand Opening.

Seit neun Jahren bringt das Museum seine Besucherinnen und Besucher zum Staunen. Mit rotierenden Zylindern, schwebenden Räumen und dreidimensionalen Effekten auf flachen Bildern wurde es zur Kult-Attraktion in der Wiener Innenstadt. Nun folgt der nächste Schritt. Die Erweiterung geht auf zahlreiche Rückmeldungen ein, die sich mehr Illusionen und Raum für Entdeckungen wünschten.

© Museums der Illusionen

"Wir vergrößern unsere Räumlichkeiten und damit auch die Anzahl der Illusionen", sagt Eigentümerin und Architektin Lana Rozic. Die Besucherinnen und Besucher hätten den Wunsch nach noch mehr Erlebnissen geäußert, diesen erfülle man jetzt mit Leidenschaft.

Wiener Effekte und neue Räume

Das Museum setzt auf völlig neue Highlights. Im begehbaren Kaleidoskop entstehen spektakuläre Fotoeffekte. Im Colour Room tauchen Wände und Decke in grelle Farben. Eine Illusion mit dem Porträt von Kaiserin Elisabeth vermittelt den Eindruck, als würde ihr Blick die Besucherinnen und Besucher durch den Raum verfolgen.

© Museums der Illusionen

Auch Wien selbst spielt in der neuen Ausstellung eine Rolle. Beim Majolikahaus entsteht der Effekt, als würde man die bunte Fassade von Otto Wagner emporklettern. Der Reverse Room wurde überarbeitet und erstrahlt im neuen Wien-Design. Alles bleibt interaktiv, physisch erlebbar und bewusst analog.

Ein Ort zum Erleben

"Unsere Erlebniswelt zeigt, dass nichts so ist, wie es scheint, und dass jede Bewegung einen magischen Moment auslösen kann", sagt Rozic. Die Räume sollen überwältigen, faszinieren und zum gemeinsamen Erleben einladen. "Man kann bei uns etwas angreifen, sich gemeinsam mit Freundinnen und Freunden oder der Familie verlieren und eine unvergessliche Zeit verbringen", so Rozic.

Die Illusion beginnt im ehrwürdigen Palais Esterhazy, wo einst Joseph Haydn wirkte. Heute sorgt das historische Gemäuer für einen reizvollen Kontrast zur modernen Wunderwelt der Täuschungen. Was bleibt, ist das Staunen – und davon gibt es ab sofort doppelt so viel.