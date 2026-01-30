Finale für Holiday on Ice

Nur noch bis Sonntag besuchbar! Jetzt schnell noch Tickets sichern!

Nur noch bis Sonntag, 1. Februar 2026 bringt Holiday on Ice HORIZONS mit einem erstklassigen Ensemble aus 40 weltbesten Eiskunstläufern die Vielfalt und Faszination der Großstadt auf spektakuläre Weise aufs Eis der Wiener Stadthalle.

HORIZONS ist ein imposantes 360° Live-Erlebnis und erweckt den Spirit der Stadt zum Leben! Mit beeindruckenden Choreografien, mitreißender Musik und grandiosen Kostümen, begleitet von modernster Licht- und Videotechnik, spricht die größte Eisshow der Welt alle Sinne an, wodurch HORIZONS zu einem unvergesslichen Gemeinschaftserlebnis wird, das Menschen aller Generationen begeistert! HORIZONS kombiniert meisterhaften Eiskunstlauf, atemberaubende Akrobatik und innovative Technik zu einer spektakulären Show.

Hoch über der Eisfläche steuern während der Show sechs erfahrene Beleuchter die dynamischen Scheinwerfer, um die spektakulären Stunts und schnellen Performances der Eiskunstläufer:innen perfekt auszuleuchten. Insgesamt kommen 235 Scheinwerfer und bewegliche Lichtelemente zum Einsatz, deren Einleuchten und Programmieren rund fünf Stunden dauert.

Das visuelle Herzstück von Holiday on Ice HORIZONS ist ein beeindruckendes Ensemble aus hochmodernen LED-Elementen. Insgesamt 460 einzelne, teils transparente LED-Panels mit über 2 Millionen Lichtpixeln formen eine imposante Leinwandfläche von mehr als 200 m². Sie ermöglicht atemberaubende Bildwelten, die sich nahtlos in das Geschehen auf dem Eis einfügen und jede Szene in spektakuläre Atmosphären tauch