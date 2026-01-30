Gratis Skifahren für Kinder in OÖ wird gut angenommen

"Skisport ist gelebte Kultur und eine Investition in unsere Familien", sagt LH-Stv. Manfred Haimbuchner.

OÖ. "Skifahren ist weit mehr als eine Freizeitbeschäftigung – es ist Teil unserer regionalen Identität, unserer Kultur und für viele Familien ein fixer Bestandteil gemeinsamer Zeit im Winter", sagt LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ). Das Land OÖ ermöglich mit Förderungen den Weg auf die Piste.

Kindergärten und Volksschulen mit Standort in Oberösterreich erhalten Gutscheine für kostenlose Liftkarten bis zu drei Halbtagen, sofern der Skikurs in einem oberösterreichischen Skigebiet abgehalten wird.

"Mit der Oö. Wintersportwoche und den Oö. Wintersporttagen haben wir Angebote geschaffen, die leistbar, regional und für möglichst viele Familien sowie Bildungseinrichtungen zugänglich sind. Skifahren darf keine Frage des Einkommens sein – und genau das stellen wir mit diesen Maßnahmen sicher", sagt Haimbuchner. Zufrieden ist der Familienlandesrat auch mit der Entwicklung bei den OÖ. Wintersportwochen: Die eingelösten Gutscheine im Rahmen der Oö. Wintersportwoche sind von rund 8.000 im Winter 2021/2022 auf über 12.000 im letzten Winter gestiegen. Auch bei den Oö. Wintersporttagen wurde mit über 33.000 eingelösten Gutscheinen ein neuer Höchststand erreicht. „Das zeigt, dass unsere Angebote ankommen und nachhaltig genutzt werden“, so Haimbuchner .