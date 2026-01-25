"Zu Hause im Grätzel": Gratis-Beratung rund ums Wohnen

Unter dem Titel „Zu Hause im Grätzl“ startet die Stadt ein neues Beratungsangebot rund um das Thema Wohnen. Die Veranstaltungen sollen aber nicht nur informieren, sondern auch Gelegenheit zum nachbarschaftlichen Austausch bringen.

Informationen und Beratungen gibt es an insgesamt 30 Terminen zwischen Jänner und November 2026. „Zu Hause im Grätzl“ findet in allen sechs Wiener GB*Stadtteilbüros statt. Das Angebot richtet sich an alle Menschen und ist kostenlos sowie ohne Anmeldung zugänglich. Die Experten bei den Gesprächen kommen unter anderem von der Gebietsbeteuung Stadterneuerung, dem Wohnservice Wien, dem Fonds Soziales Wien und dem Frauenservice der Stadt, sowie auch von der Kompetenzstelle barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen (MA 25), vom Kontaktbesuchsdienst der Stadt Wien und der Grätzlpolizei.

Mit der Aktion soll auch das Zusammenleben der Menschen gefördert werden. Es soll Gelegenheit geben, sich über den Alltag und damit vielleicht verbundene Probleme auszutauschen, oder auch Kontakte zur Nachbarschaft aufbauen oder fördern helfen.

Wohnen und miteinander leben

Auf dem Programm stehen mit leistbarem Wohnen, Mietrecht, Tipps für die erste eigene Wohnung, Älterwerden und zuhause Wohnen bleiben, Energie sparen nicht nur Themen, bei denen es direkt um Wohnen geht. Bei den Veranstaltungen werden auch Sicherheit im Grätzl angesprochen und Informationen zu aktuellen Entwicklungen und Projekten in der Nachbarschaft und im Stadtteil bekannt gemacht.