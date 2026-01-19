Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
oe24-Aufruf: "Retten wir den Cirkus Emilio"
© Cirkus Emilio

Härte des Winters

oe24-Aufruf: "Retten wir den Cirkus Emilio"

19.01.26, 12:30 | Aktualisiert: 19.01.26, 13:39
Teilen

Oe24 erreicht ein Hilferuf der Zirkusfamilie Wertheim: "Wir sind in Zwettl gestrandet - und wissen nicht weiter." Krank und bitterkalt: so stellt sich die Situation vor Ort dar. Sogar an fließend Wasser mangelt es. Für Sachspender werden jetzt exklusiv Vorstellungen gespielt. 

"Was der Zirkus jetzt wirklich braucht, ist ein volles Zelt mit Besuchern", sagt Ulrike Jindra gegenüber oe24.at - wir unterstützen ihren Aufruf. Wie wir berichtet haben, ist der Cirkus Emilio quasi in Zwettl gestrandet. Aufgrund der Schneelage und schwererer Grippefällen in der Cirkustruppe sitzt aktuell der Cirkus Emilio in der Stadtgemeinde Zwettl im nordwestlichen Niederösterreich fest. Da die Vorstellungen rund um Weihnachten nur mäßig besucht waren, sei auch die Versorgung mit dem Notwendigsten nur mehr schwer möglich. 

oe24-Aufruf:
© Cirkus Emilio

Familienoberhaupt Wertheim: "Es fehlt dringend am Notwendigsten"

Frau Jindra hat gegenüber oe24.at erzählt, dass sogar die Wasserleitungen gefroren seien - sie daher die Wäsche für die Zirkusfamilie übernommen habe. Denn tatsächlich handelt es sich beim Cirkus Emilio um eine Familie. Seit 15 Jahren führt die tschechische Familie Wertheim ihren - tierfreien - Familienzirkus "Emilio“ in Österreich. Zum Team der Manege gehört Direktor Emil Wertheim und seine Frau Barbara, ihre vier Kinder und zwei weitere nahe Verwandten der Familie. Gegenüber oe24.at wurde Familienoberhaupt Emil Wertheim im Telefon-Interview konkret: "Wir haben nix verdient, wir sind total bankrott." 

Cirkus Emilios Hilferuf: "Wir sitzen in Zwettl fest!"

Familie Wertheim ist für jede Hilfe dankbar - etwa Sachspenden oder Gutscheine. Gleichsam als "Dankeschön!" hat der beheizte Cirkus Emilio Vorstellungen in Zwettl organisiert, und zwar am Freitag, 23. Jänner, 16 Uhr; Samstag, 24. Jänner, 16 Uhr; sowie Sonntag, 25. Jänner, 14 Uhr.

oe24-Aufruf:
© Cirkus Emilio

Außerdem hat Frau Jindra einen Spendenaufruf auf GoFundMe (https://gofund.me/38f2931c9) eingerichtet. Sie schreibt: "iJede Hilfe, ob durch Spenden oder Teilen, bringt uns dem Ziel näher. Vielen Dank im Voraus für die Hilfsbereitschaft und Unterstützung im Voraus!"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden