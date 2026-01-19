oe24-Aufruf: "Retten wir den Cirkus Emilio"

Oe24 erreicht ein Hilferuf der Zirkusfamilie Wertheim: "Wir sind in Zwettl gestrandet - und wissen nicht weiter." Krank und bitterkalt: so stellt sich die Situation vor Ort dar. Sogar an fließend Wasser mangelt es. Für Sachspender werden jetzt exklusiv Vorstellungen gespielt.

"Was der Zirkus jetzt wirklich braucht, ist ein volles Zelt mit Besuchern", sagt Ulrike Jindra gegenüber oe24.at - wir unterstützen ihren Aufruf. Wie wir berichtet haben, ist der Cirkus Emilio quasi in Zwettl gestrandet. Aufgrund der Schneelage und schwererer Grippefällen in der Cirkustruppe sitzt aktuell der Cirkus Emilio in der Stadtgemeinde Zwettl im nordwestlichen Niederösterreich fest. Da die Vorstellungen rund um Weihnachten nur mäßig besucht waren, sei auch die Versorgung mit dem Notwendigsten nur mehr schwer möglich.

© Cirkus Emilio

Familienoberhaupt Wertheim: "Es fehlt dringend am Notwendigsten"

Frau Jindra hat gegenüber oe24.at erzählt, dass sogar die Wasserleitungen gefroren seien - sie daher die Wäsche für die Zirkusfamilie übernommen habe. Denn tatsächlich handelt es sich beim Cirkus Emilio um eine Familie. Seit 15 Jahren führt die tschechische Familie Wertheim ihren - tierfreien - Familienzirkus "Emilio“ in Österreich. Zum Team der Manege gehört Direktor Emil Wertheim und seine Frau Barbara, ihre vier Kinder und zwei weitere nahe Verwandten der Familie. Gegenüber oe24.at wurde Familienoberhaupt Emil Wertheim im Telefon-Interview konkret: "Wir haben nix verdient, wir sind total bankrott."

Cirkus Emilios Hilferuf: "Wir sitzen in Zwettl fest!"

Familie Wertheim ist für jede Hilfe dankbar - etwa Sachspenden oder Gutscheine. Gleichsam als "Dankeschön!" hat der beheizte Cirkus Emilio Vorstellungen in Zwettl organisiert, und zwar am Freitag, 23. Jänner, 16 Uhr; Samstag, 24. Jänner, 16 Uhr; sowie Sonntag, 25. Jänner, 14 Uhr.

© Cirkus Emilio

Außerdem hat Frau Jindra einen Spendenaufruf auf GoFundMe (https://gofund.me/38f2931c9) eingerichtet. Sie schreibt: "iJede Hilfe, ob durch Spenden oder Teilen, bringt uns dem Ziel näher. Vielen Dank im Voraus für die Hilfsbereitschaft und Unterstützung im Voraus!"