Nächste Regierungspolitikerin schafft teuren Dienstwagen ab

Nach Finanzminister Markus Marterbauer wechselt auch die Staatsekretärin im Finanzressort ihr Dienstauto.

Sparkurs und gleichzeitig den fettest möglichen BMW um knapp 1.800 Euro Leasingrate im Monat? Dass das keinen schlanken Fuß macht, hat auch Österreichs Sparmeister Nr. 1, Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), erkannt: Wie berichtet, lässt er den Leasingvertrag für seinen 7er BMW, den sein Vorgänger Magnus Brunner (ÖVP) gar mit Swarovski-Kristallen (!) ausgestattet bestellt hatte, im Herbst auslaufen. Stattdessen wird ein billigeres Auto geordert, im Gespräch ist ein Skoda Superb.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Doch der Sparwille macht nicht vor dem Minister in der Wiener Johannesgasse halt: Auch Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl hat einen 7er BMW im Ministerium übernommen, zwar ohne Kristalle, aber 1.720,19 Euro Leasingrate plus 135,56 Euro Versicherung werden im Monat auch fällig. Nicht mehr lange, wie oe24 aus dem Finanzressort bestätigt wurde, wechselt auch Eibinger ihren Protz-Wagen aus. Im Herbst werde ein deutlich billigerer angeschafft, die Marke, so hieß es weiter, sei aber noch offen.

Den ersten Dienstwagen-Lapsus hatte sich übrigens NEOS-Staatsekretär Sepp Schellhorn geleistet: Er wechselte von einem A6 in eine Langform des Audi-Spitzenmodells A8. Was für gehörigen Wirbel sorgte.