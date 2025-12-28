Alles zu oe24VIP
Schwan aus See gerettet
© Freiwillige Feuerwehr Lassee

Feuerwehr im Einsatz

Rettungsaktion: Schwan steckte in eingefrorenem See fest

28.12.25, 17:13
Das Tier konnte nach seiner Befreiung wegfliegen. 

Die Feuerwehr hat am Wochenende im Erholungszentrum Lassee (Bezirk Gänserndorf) im Weinviertel einen Schwan aus einem zugefrorenen See befreit. Ein Bewohner hatte die Einsatzkräfte Samstagmittag alarmiert.

Schwan aus See gerettet
© Freiwillige Feuerwehr Lassee

Schwan aus See gerettet
© Freiwillige Feuerwehr Lassee
 

Die Helfer konnten mithilfe eines Kanus das Eis aufbrechen. Dadurch gelang es dem Schwan, sich selbst zu lösen und den See unverletzt zu verlassen, berichtete die Feuerwehr. Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

