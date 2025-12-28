Rettungsaktion: Schwan steckte in eingefrorenem See fest

Das Tier konnte nach seiner Befreiung wegfliegen.

Die Feuerwehr hat am Wochenende im Erholungszentrum Lassee (Bezirk Gänserndorf) im Weinviertel einen Schwan aus einem zugefrorenen See befreit. Ein Bewohner hatte die Einsatzkräfte Samstagmittag alarmiert.

© Freiwillige Feuerwehr Lassee

Die Helfer konnten mithilfe eines Kanus das Eis aufbrechen. Dadurch gelang es dem Schwan, sich selbst zu lösen und den See unverletzt zu verlassen, berichtete die Feuerwehr. Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.