Messerstecherei in Flüchtlingsunterkunft
Auf Flucht gefasst

Wegen Partylärm: Anwohner bedrohte Gäste mit Messer

28.12.25, 16:10
Er rannte mit einem Messer in der Hand auf die Gäste zu. 

Ein Oberösterreicher hat am Samstag in Puchenau (Bezirk Urfahr-Umgebung) Gäste einer Veranstaltung der Landjugend mit einem Messer bedroht. Der 38-Jährige war wegen des Lärms verärgert und wollte sich beschweren. Beim Versuch, über einen Zaun auf das Veranstaltungsgelände zu gelangen, wurde der Anrainer von Anwesenden verscheucht und lief davon. Als ihn zwei Gäste verfolgten, rannte er mit dem Messer in der Hand auf sie zu und sprach Drohungen aus.

Nach dem Vorfall, der sich um 22.30 Uhr ereignete, flüchtete der Linzer in einen nahe gelegenen, weitläufigen Häuserkomplex. Das Gebäude wurde von der Schnellen Interventionsgruppe durchsucht. Zunächst fanden die Polizisten aber keinen Mann, auf den die Personenbeschreibung der Zeugen passte.

Ein Bewohner gab schließlich den entscheidenden Hinweis. Der Verdächtige konnte in der Wohnung seiner Mutter ausgeforscht werden. Dort stellten die Beamten auch das Küchenmesser sicher, mit dem er die zwei Personen bedroht haben soll. Nach der Festnahme wurde der Beschuldigte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz gebracht. Zu der Messerattacke machte er keine Angaben.

