Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Heizkesseltausch
© Getty

Bis zu 11.400 Euro

„Raus aus Öl und Gas“-Förderung wird 2026 wieder durch Bund ergänzt

28.12.25, 15:50
Teilen

Das Land OÖ setzt bei der Heizkesseltauschförderung auf Planbarkeit und Kontinuität.  

. "2026 heißt es wieder von Land OÖ und Bund gemeinsam ‚Raus aus Öl und Gas‘ beim Heizen. Durch die Kombination von Landes- und Bundesförderungen ergibt sich eine mögliche Gesamt-Förderhöhe von bis zu 11.400 Euro“, hebt Landesrat  Markus Achleitner (ÖVP) hervor. Zuschläge für thermische Solaranlagen oder Tiefenbohrungen sind darüber hinaus möglich. 

Gefördert wird der Umstieg von fossilen Heizsystemen – wie Öl-, Gas- oder Kohleheizungen – auf klimafreundliche Alternativen. Dazu zählen:
• Biomasseheizungen (Pellets, Hackschnitzel, Stückholz)
• Wärmepumpen (Luft-, Erd- oder Grundwasser-Wärmepumpen)
• Anschluss an Fern- oder Nahwärme
• Hybridlösungen in Verbindung mit Solarthermie

Die Förderung erfolgt über Pauschalbeträge, die sich nach der Art des neuen Heizsystems richten. „Die für die Förderung erforderliche Energieberatung gibt es kostenlos bei unserem Energiesparverband des Landes Oberösterreich“, so Achleitner.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden