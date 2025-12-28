„Raus aus Öl und Gas“-Förderung wird 2026 wieder durch Bund ergänzt

Das Land OÖ setzt bei der Heizkesseltauschförderung auf Planbarkeit und Kontinuität.

OÖ. "2026 heißt es wieder von Land OÖ und Bund gemeinsam ‚Raus aus Öl und Gas‘ beim Heizen. Durch die Kombination von Landes- und Bundesförderungen ergibt sich eine mögliche Gesamt-Förderhöhe von bis zu 11.400 Euro“, hebt Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) hervor. Zuschläge für thermische Solaranlagen oder Tiefenbohrungen sind darüber hinaus möglich.

Gefördert wird der Umstieg von fossilen Heizsystemen – wie Öl-, Gas- oder Kohleheizungen – auf klimafreundliche Alternativen. Dazu zählen:

• Biomasseheizungen (Pellets, Hackschnitzel, Stückholz)

• Wärmepumpen (Luft-, Erd- oder Grundwasser-Wärmepumpen)

• Anschluss an Fern- oder Nahwärme

• Hybridlösungen in Verbindung mit Solarthermie

Die Förderung erfolgt über Pauschalbeträge, die sich nach der Art des neuen Heizsystems richten. „Die für die Förderung erforderliche Energieberatung gibt es kostenlos bei unserem Energiesparverband des Landes Oberösterreich“, so Achleitner.