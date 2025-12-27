Peinliche Photoshop-Panne bei Jennifer Lopez?

Ein Weihnachtsfoto von Jennifer Lopez sorgt für Photoshop-Spekulationen bei ihren Fans.

Eigentlich wollte die Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez ihren Fans nur frohe Weihnachten wünschen. Aufmerksame Follower bemerkten allerdings einen scheinbaren Photoshop-Bearbeitungsfehler.

Die Sängerin postete am 26. Dezember auf der Plattform "X" ein Bild von sich mit hochgestecktem Haar im Roten Kleid. Zu dem Post schrieb sie: "Frohe Weihnachten an alle". Das Foto knipste sie mit ihrem orangen iPhone, wie auf dem Foto zusehen ist.

Merry Christmas one and all! pic.twitter.com/7SzBJRjyIz — jlo (@JLo) December 26, 2025

Verbogenes Handy sorgt für Spekulationen

Und ihr Handy ist auch das, was die Fans nun spekulieren lässt. Denn es ist im unteren Bereich ihrer Hand offenbar gebogen - oder wirkt zumindest so. Ein Hinweis auf eine misslungene Bildbearbeitung mit Photoshop? Das vermuten nun zumindest einige Fans.

Schon vor Jahren attestierten Fans J. Lo eine Photoshop-Panne. Damals schien es, als wäre in ihrer Hüfte ein kleines "Loch". Wie die Sängerin später allerdings klarstelle, war das "Loch" lediglich ein Fleck auf dem Spiegel, auf dem das Selfie entstand. Bei genauerem Hinsehen war das auch so erkennbar.

Ob diesmal Photoshop im Spiel war, bleibt jedenfalls vorerst unklar.