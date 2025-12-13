Alles zu oe24VIP
Jennifer Lopez
JLo: Heißes Tänzchen mit Mama zum 80er

13.12.25, 11:40 | Aktualisiert: 13.12.25, 14:33
Sängerin gibt auf Instagram Einblicke in Geburtstagsfeier zu Ehren ihrer Mutter

US-Sängerin Jennifer Lopez hat in Las Vegas mit ihrer Mutter deren 80. Geburtstag gefeiert. "Herzlichen Glückwunsch, Mommy. 80 Jahre jung!", schrieb Lopez auf Instagram und teilte dazu Partybilder von sich und ihrer Mutter aus dem Luxushotel Bellagio. "Es macht mich so glücklich, dass wir alle zusammen an deinem Lieblingsort auf Erden feiern konnten. VEGAS!"#

Auf den Fotos und Videos sind Lopez und ihre Mutter Guadalupe Rodriguez unter anderem auf der Tanzfläche und einer Außenterrasse mit Ausblick zu sehen. Auch ein Ständchen auf der Bühne scheint die 56 Jahre alte Sängerin ihrer Mutter den Fotos zufolge gesungen zu haben.

"Danke, dass du immer an mich geglaubt und mich unterstützt hast und mich daran erinnert hast, wer ich bin. Ich bin so gesegnet, deine Tochter zu sein, und ich liebe dich mehr, als Worte es ausdrücken können", schrieb Lopez.

