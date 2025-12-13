Alles zu oe24VIP
König Charles
© Getty

Starkes Statement

König Charles über Krebserkrankung: TV-Auftritt voller geheimer Botschaften

13.12.25, 13:47
Teilen

König Charles hat am Freitag per Video über seine Krebserkrankung gesprochen. Jede Geste, jedes Detail war sorgfältig gewählt, um Zuversicht, Empathie und Solidarität zu vermitteln. 

An seinem Revers trug Charles das Abzeichen von "Stand Up To Cancer". Ohne große Erklärung setzte er damit ein deutliches Zeichen: Er steht an der Seite der Betroffenen und wirbt für frühe Vorsorge. Krawatte und Einstecktuch waren bewusst in sanften Farben gehalten – ruhig, freundlich, vertrauensvoll. Macht- oder Signalfarben wurden vermieden, stattdessen wollte Charles gute Stimmung verbreiten. Sein blauer Anzug mit feinem Stresemannstreifen symbolisierte Beständigkeit, Ruhe und Struktur.

Blumenwahl mit Bedeutung

Neben dem Monarchen stand eine Vase mit rosa Blüten, darunter Nerine bowdenii, die Guernseylilie. Sie steht für Erneuerung, Widerstandskraft und Schönheit in der Not. Ergänzt wurden die Blumen von Papageientulpen, die Liebe, Neubeginn und Überlebenswillen symbolisieren.

Weihnachten bei König Charles III.

Weihnachten bei König Charles III.

© Getty

Das Video wurde im Clarence House aufgenommen, in einem Salon seines Londoner Zuhauses. Der Ton war väterlich und privat, die Atmosphäre heimisch statt palastartig. Charles setzte auf Nähe und Empathie statt Distanz. Gesundheit, Sorgen und Vorsorge sind Themen, die jeder kennt und die Nähe zum Volk herstellen. Charles nutzt seinen Auftritt, um Zuversicht und Solidarität zu vermitteln.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

