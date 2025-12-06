Saalbach-Hinterglemm: Der ultimative Hotspot für den Skiurlaub in Österreich

270 Pistenkilometer, neue Bergbahnen, innovative Fun-Highlights und einzigartige Genussmomente machen den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn auch im Winter 2025/26 zum Hotspot für Skiurlaub in Österreich.

Im „Home of Lässig“ treffen sportliche Vielfalt, nachhaltige Innovationen und legendäre Events wie das BERGFESTival auf alpine Kulinarik und pulsierende Stimmung – für einen Winter voller Freiheit, Flow und Lebensgefühl.

Nitro Snow Park Leogang. Freestyle-Spaß auf perfekt präparierten Rails, Jumps und Kickern für Profis und Einsteiger. © Klaus Listl

Mehr Flow am Berg: Technische Upgrades für den perfekten Skitag

Der Skicircus Saalbach Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn startet in den Winter mit vielen Neuheiten wie der neuen Maiskopfbahn in Fieberbrunn oder der neu eingerichteten Funslope in Leogang. Und mit der Wintersaison 2025/26 ist der Skicircus Teil des Epic-Pass – dem internationalen Saison-Skipass der US-amerikanischen Firma Vail Resorts.

Die Bergwelt des Skicircus Saalbach macht Lust auf Skifahren. © saalbach.com

Endlose Pisten, stylische Hütten, perfekte Stimmung

Der Skicircus Saalbach Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn gilt längst als das lässigste Skigebiet der Alpen. Wenn die ersten Schneeflocken fallen, erwacht im Glemmtal die pure Winterlust. Dann heißt es wieder Ski anschnallen, Alltag ausblenden, Freiheit spüren. Der Skicircus ist mehr als ein Skigebiet – er ist ein Lebensgefühl. 270 Pistenkilometer laden zum Carven, Cruisen und Genießen ein. Ob Anfänger, Familie oder Profi – im Skicircus findet jeder seine perfekte Line: 140 km blaue, 112 km rote und 18 km schwarze Pisten garantieren Abwechslung und jede Menge Schwungmomente. Mit 70 topmodernen Liften, über 60 charmanten Skihütten, Snowparks, Freeride-Areas, Flutlichtpisten und Rodelbahnen zählt die Region zu den vielseitigsten Winterparadiesen Österreichs mit dem einzigartigen Spirit des Home of Lässig.

Aufstiegshilfen. Mit der Gondel dem Gipfel entgegen – bequem und mit traumhaften Ausblicken. © saalbach.com

Upgrade für den Skigenuss

Der Winter 2025/26 bringt frischen Wind in den Skicircus. Gleich mehrere Innovationen sorgen für noch mehr Komfort, Nachhaltigkeit und Action, wie das Upgrade in Fieberbrunn: Der alte F8 Maiskopflift wird zur hochmodernen 6er-Sesselbahn. Dank wiederverwendeten Komponenten wurde ein nachhaltiges Vorzeigeprojekt realisiert, das die Kapazität von 800 auf 1.800 Personen pro Stunde erhöht. Das bedeutet: weniger Warten, mehr Flow auf den Ski-(circus)runden.

Neue Fun-Highlights & Speed-Erlebnisse im Skicircus

Seit dieser Saison locken zwei neue Highlights in Leogang: eine 400 Meter lange Funslope an der Steinbergpiste mit Wellen, Kurven und „Abklatschhänden“ sowie eine Funcross-Strecke am Schanteilift – ideal, um die eigenen Skills zu testen und sich den Extraschuss Adrenalin zu holen. Speed Checks für Tempoliebhaber wurden an der Unterschwarzachbahn in Hinterglemm, bei der Asitzgipfelbahn in Leogang oder auf der Fun Line „Timoks Expedition“ in Fieberbrunn eingerichtet – hier wird gemessen, wer wirklich den schnellsten Schwung hat.

Tiefschneemomente. Coole Freeride-Abenteuer bietet der Skicircus Saalbach Hinterglemm. © Moritz Ablinger

Darüber hinaus ist der Skicircus Teil des weltweiten Epic Pass – dem internationalen Saisonpass von Vail Resorts. Damit öffnet sich das Tor zu über 80 Skigebieten weltweit – von Nordamerika bis Japan. Umgekehrt profitieren Ski Alpin Card-Besitzer von satten Preisvorteilen in über 30 Resorts in den USA und Kanada. Apropos Ski Alpin-Card: Mit dem Ticket geht’s weiter hinaus: Sie verbindet den Skicircus mit der Schmittenhöhe in Zell am See und dem Kitzsteinhorn Kaprun – insgesamt 408 Pistenkilometer purer Winterspaß – vom Gletscherblick bis zur Talabfahrt.

Ski-Opening: Musik, Stimmung & Schnee: Das BERGFESTival startet die Saison

Wenn der Berg bebt: Vom 5. bis 7. Dezember 2025 wird in Saalbach Hinterglemm gefeiert Das legendäre BERGFESTival markiert den Auftakt der Wintersaison – mit einem Line-up, das keine Wünsche offenlässt. Headliner Marteria sorgt mit Hits wie Lila Wolken und Kids für Gänsehaut-Momente zwischen Schneeflocken und Spotlights. Dazu bringen Turbobier, Donots, H-Blockx, Sondaschule und viele weitere Bands die Berge zum Beben. Zwischen Konzertbühnen, verschneiten Hütten und Lichterglanz entsteht eine Atmosphäre, die man so schnell nicht vergisst.

Coole Pisten

Und wer die ersten Schwünge wagen möchte, kann dies auf der Weltcup-Piste am Zwölferkogel tun – eine anspruchsvolle Abfahrt mit beeindruckend steilen Passagen. Die Piste 106 beim Maiskopflift in Fieberbrunn bietet eine landschaftlich reizvolle, mittelschwere Abfahrt mit gleichmäßigem Gefälle – ideal auch zum Üben.

Regionale Spezialitäten für echte Wintermomente © Georg Lindbacher

Lässig einkehren

So sportlich der Tag auch beginnt – seine Krönung findet er oft bei der Pause zwischendurch. Die Gastronomie im Skicircus ist ein wahres Fest für Genießer: mehr als 60 Hütten, jede mit ganz eigenem Charakter, laden zum Verweilen ein – mal urig und gemütlich, mal stylisch und modern. Ein echter Klassiker ist die Maisalm – sonnig gelegen, leicht zu erreichen und bekannt für ihren legendären Einkehrschwung. In der 1350 Alm verschmelzen moderne Architektur und alpine Küche zu einer harmonischen Genusswelt mit 360-Grad-Blick auf die Bergwelt.

Wer lieber mondän entspannt, lässt sich im Montana Royal Alpin Club an der Kohlmaisbahn verwöhnen – hier genießt man Cocktails und Lounge-Beats, während die Sonne hinter den Gipfeln versinkt. Und wer es bodenständiger mag, kehrt beim Turmfalken ein: morgens aromatischer Kaffee aus der Siebträgermaschine, nachmittags Après-Ski-Vibes. Ob Jagatee und Kaiserschmarrn, Pinzgauer Kasnocken oder Salzburger Nockerl – zwischen traditionellen Klassikern und modern interpretierten Hüttengerichten findet jeder seinen Lieblingsplatz für den perfekten Einkehrschwung.

Skiurlaub: Die Top-Hotels im »Home of Lässig«

Puradies/Naturresort****S/Leogang

Premium-Chalets, stylishe Zimmer und Suiten. Wellness-Oase mit Adults only-Bereich. Im Winter heißt es Ski-In, Ski-Out. Angebot Chaleturlaub mit den Liebsten: 4 Nächte in der Deluxe Suite inkl. Naturkulinarik im Hotelrestaurant. Anreise Sonntag oder Montag. Ab 595 Euro p. P. www.puradies.com

Good Life Resort Riederalm****S/Leogang.

Genießerhotel inmitten des Skicircus – ideal für Familien. Spa-Bereich auf 2.000 m2. Eigener Spa für Familien und Thermal-Pool. Neue Trampolinhalle. 4 N im Komfortzimmer „Die Pinzgauerin“ für 2 Pers. inkl. 3/4-Gourmet-Pension ab 1.578 Euro. https://riederalm.com

Hotel Hasenauer****S/Hinterglemm

Der Familienbetrieb bietet Alpine Lifestyle Suiten sowie Familienzimmer. 200 Meter bis zum Skilift. Salzburger Küche. Wellnessbereich. 2N inkl. Verwöhnpension für 2 Pers. ab 880 Euro. www.hasenauer.at

Mama Thresl****/Leogang

Das Haus ist 300 m von der Asitzbahn entfernt. Stilvolle Zimmer. Restaurant & Island Bar, Wellnessbereich. 2N im Zimmer „Near to Heaven“ mit Hot Pot für 2 Pers. inkl. Frühstück ab 914 Euro. www.mama-thresl.com

Wiesergut/Hinterglemm

Luxuriöses Berghotel mit neuem BergLoft und BergSuite. BergGym bietet state-of-the-art Fitness. 2N Hideaway Suite inkl.Frühstück für 2 Pers. ab 2.922 Euro. www.wiesergut.com

Ein Blick auf die Websites lohnt sich immer.